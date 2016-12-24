Отблагодарил за помощь молотком по голове. В Мариуполе задержали убийцу кочегара (Видео). Главная

Отблагодарил за помощь молотком по голове. В Мариуполе полицейские задержали убийцу кочегара. Тело мужчины нашли в поселке Старый Крым в котельной детского сада.

Задержанный по подозрению в убийстве кочегара котельной детского сада дает признательные показания. Говорит, около 10 раз ударил молотком по голове товарища за то, что тот грубо себя вел.

Полицейские выяснили: погибший кочегар хотел помочь своему непутевому другу, который постоянно пил и нигде не работал. Предложил ему подзаработать в котельной детского сада. Но привлечь товарища к труду мужчине так и не удалось. Зато получилось его разозлить.

«Тело мужчины 1956 года рождения, у которого на лице были следы пролома черепа. Рядом также был обнаружен молоток, как мы поняли орудие убийства», ­– рассказывает руководитель Кальмиусского отдела полиции Мариуполя Александр Попов.

Убийцу кочегара полицейские нашли вечером того же дня.

«Выехали на место, где он временно проживает, так как у него нет постоянного места жительства. Но на месте жительства его не обнаружили. Обнаружили только вещи, которые были в крови. Преступник был задержан когда вернулся домой по месту жительства за своими вещами», – продолжает Александр Попов.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: ТК «Донбасс»