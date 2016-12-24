Алена Лукьянчук: Как заставить ребенка читать. Главная

Недавно мы размышляли с коллегой, почему современные дети не читают книги. Как показывает опыт, даже личный пример родителей не срабатывает, и дети все также предпочитают проводить время у компьютера.

Новая культура коммуникации

Одновременно с моими собственными размышлениями я наткнулась на размышления Анны Варги и отчет Торонтской школы коммуникации. Они также говорят о том, что сейчас книги отходят на второй план, и очень доступно объясняют почему.

«В истории человечества периодически происходит смена коммуникативных технологий. Это естественный процесс, просто сейчас мы находимся в самом его начале. Поменялась сенсорная модальность – дети уже не читают, а смотрят. Во время чтения вы должны воображать, то есть представлять все то, о чем читаете. А когда вы смотрите, воображение не нужно. Сигнал идет непосредственно в затылочную часть коры головного мозга, это другое восприятие. Дети уже – принадлежат к новой коммуникативной культуре. Все что могут сделать родители – читать сами, пользуясь тем, что детям нравится находиться рядом. Или давать им аудиокниги.

Коммуникативные технологии определяют тип культуры и менталитет людей. Например, человек Средневековья отличается от представителя Нового времени, у них разные картина мира и ценности. Сознание зависит от устройства социума, все-таки мы – социальные животные. А социум определяется тем, как люди взаимодействуют друг с другом. Появление нового способа коммуникаций всегда ведет к серьезным изменениям в личности, культуре и обществе.

Исследователи выделяют три стадии развития коммуникаций: устную, письменную и аудиовизуальную. Так, в Средневековье люди использовали для общения речь и слух, здесь главное – понимать язык друг друга. И в этом обществе не было детства как социальной категории. Лет с пяти, как только ребенок встал на ноги, научился разговаривать, он становится полноценным членом общества. Его кормят и одевают как взрослого. Он еще будет расти, станет сильнее, но никаких скидок ему уже не делают.

Концепция взрослости и детства появилась благодаря изобретению книгопечатного станка. Грамоте человек должен сначала научиться, и этот информационный разрыв разделил людей на тех, кто мог получать информацию из книг, и тех, кто не умел этого делать. Ребенка уже не воспринимали как маленького взрослого, его стали воспитывать специальным образом. Чтобы стать взрослым, ребенок должен был приложить усилия, а ответственность за выращивание и воспитание детей лежала на родителях. В обществе сложились определенные представления, что такое хороший ребенок, хороший родитель, чему надо учить ребенка, за что его можно бить, за что награждать.

Сегодня же мы постепенно отказываемся от воображения и переходим на зрительный регистр. Зрительному восприятию не нужно учиться, соответственно, детство вновь исчезает, как и взрослость. Исчезли общепринятые стандарты что такое хороший ребенок и чему его надо учить. Объем знаний настолько вырос, что никто не в состоянии запомнить все, что человечество накопило к настоящему моменту».

Советы родителям

Иными словами, мы начинаем жить в другую эпоху получения и обработки информации. Где воображение теперь не главное, а идет огромный поток информации, который обрабатывается нашим мозгом уже по-другому, и провоцирует нас искать информацию по-другому, уводя все дальше и дальше от книг.

И родители должны понимать, что с этим делать: