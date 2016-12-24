Алена Лукьянчук: Как заставить ребенка читать. Главная

Недавно мы размышляли с коллегой, почему современные дети не читают книги. Как показывает опыт, даже личный пример родителей не срабатывает, и дети все также предпочитают проводить время у компьютера.
Новая культура коммуникации
Одновременно с моими собственными размышлениями я наткнулась на размышления Анны Варги и отчет Торонтской школы коммуникации. Они также говорят о том, что сейчас книги отходят на второй план, и очень доступно объясняют почему.
«В истории человечества периодически происходит смена коммуникативных технологий. Это естественный процесс, просто сейчас мы находимся в самом его начале. Поменялась сенсорная модальность – дети уже не читают, а смотрят. Во время чтения вы должны воображать, то есть представлять все то, о чем читаете. А когда вы смотрите, воображение не нужно. Сигнал идет непосредственно в затылочную часть коры головного мозга, это другое восприятие. Дети уже – принадлежат к новой коммуникативной культуре. Все что могут сделать родители – читать сами, пользуясь тем, что детям нравится находиться рядом. Или давать им аудиокниги.
Коммуникативные технологии определяют тип культуры и менталитет людей. Например, человек Средневековья отличается от представителя Нового времени, у них разные картина мира и ценности. Сознание зависит от устройства социума, все-таки мы – социальные животные. А социум определяется тем, как люди взаимодействуют друг с другом. Появление нового способа коммуникаций всегда ведет к серьезным изменениям в личности, культуре и обществе.
Исследователи выделяют три стадии развития коммуникаций: устную, письменную и аудиовизуальную. Так, в Средневековье люди использовали для общения речь и слух, здесь главное – понимать язык друг друга. И в этом обществе не было детства как социальной категории. Лет с пяти, как только ребенок встал на ноги, научился разговаривать, он становится полноценным членом общества. Его кормят и одевают как взрослого. Он еще будет расти, станет сильнее, но никаких скидок ему уже не делают.
Концепция взрослости и детства появилась благодаря изобретению книгопечатного станка. Грамоте человек должен сначала научиться, и этот информационный разрыв разделил людей на тех, кто мог получать информацию из книг, и тех, кто не умел этого делать. Ребенка уже не воспринимали как маленького взрослого, его стали воспитывать специальным образом. Чтобы стать взрослым, ребенок должен был приложить усилия, а ответственность за выращивание и воспитание детей лежала на родителях. В обществе сложились определенные представления, что такое хороший ребенок, хороший родитель, чему надо учить ребенка, за что его можно бить, за что награждать.
Сегодня же мы постепенно отказываемся от воображения и переходим на зрительный регистр. Зрительному восприятию не нужно учиться, соответственно, детство вновь исчезает, как и взрослость. Исчезли общепринятые стандарты что такое хороший ребенок и чему его надо учить. Объем знаний настолько вырос, что никто не в состоянии запомнить все, что человечество накопило к настоящему моменту».
Советы родителям
Иными словами, мы начинаем жить в другую эпоху получения и обработки информации. Где воображение теперь не главное, а идет огромный поток информации, который обрабатывается нашим мозгом уже по-другому, и провоцирует нас искать информацию по-другому, уводя все дальше и дальше от книг.
И родители должны понимать, что с этим делать:
- Детей нужно учить, опираясь на их непроизвольное внимание. Это объективная данность, и вы ничего не сможете с этим сделать. Видимо, когда придут учителя из нового поколения, они уже будут пользоваться новыми методами и учить детей правильно.
- Надо быть с ребенком заодно, и если уж хотите развивать воображение, читайте и обсуждайте прочитанное вместе с ребенком.
- Школа не готова приспосабливаться к современному ребенку и к тому типу общества, в котором ему придется жить. В школьников по-прежнему «заталкивают» объем информации, а сегодня надо учить компетенциям, трекам, по которым ребенок сможет добывать знания сам. Продвинутые учебные заведения не заставляют ничего учить, они стимулируют дискуссии, используют игры, онлайн-образование, дети готовят доклады и презентации. Стимулируйте ребенка на дополнительные образовательные программы и задания.
- Пожалуй, никто не поспорит, что однозначно необходимо учить языки, они помогают формировать определенные зоны головного мозга.
- Обсуждайте с ребенком все происходящее в окружающем мире с помощью дискуссии, дебатов, обсуждений, стимулируя его самого искать информацию в интернете или книгах для того чтобы его информационный голод был удовлетворен им самим, не стоит ребенку все объяснять, иначе не будет дефицита.
- Запрещать современному ребенку компьютер или гаджет это уже бессмысленно, так как современный ребенок должен, прежде всего, понять, что в мире много информации, и она хранится в интернете, и таким образом он должен научатся ее быстро и эффективно находить.
- Следует обратить внимание на компьютерные игры, и больше фокусировать ребенка на онлайн-образовательные программы, научные исследования, фильмы и мультики. Так, к примеру, в Сингапуре в музей естествознания дети приходят с планшетами, и, подходя к каждому экспонату, тут же находят о нем информацию сами, а также сами смотрят научные фильмы, которые им интересны.
- Маленьких детей еще можно научить читать книги, только если вы будете это делать с первых дней.
- Проводите с детьми время за играми, больше чем ребенок проводит времени за компьютером.
- Необходимо признать, что у нынешних детей социализация происходит в основном в интернете, тогда как родители в их возрасте общались со сверстниками лично. И не стоит из этого делать проблемы, вступайте в родительские группы в вайбере, создавайте вместе с ребенком группы общения в Фейсбуке. Отрицая реальность, мы ее не переделаем.
- Надо признать, что мы сами с трудом успеваем ориентироваться в большом объеме информации, получаемой из интернета. Информационная нагрузка влияет на нас так же, как и на наших детей. Подавайте детям пример обращения с информацией, и он должен быть позитивным и четко регулируемым. К примеру, если вы сами 3 часа просматриваете ленту новостей, то что вы хотите от своих детей?
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