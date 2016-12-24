Ситуация в пунктах пропуска 24 декабря (Добавлены все КПВВ). Главная

23 декабря через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе проследовали 26,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, КПВВ «Майорское» пересекли 6070 человек и 770 транспортных средств, «Марьинку» – 6245 человек и 1105 транспортных средств, «Новотроицкое» – 5460 человек и 1090 транспортных средств, «Гнутово» – 4125 человек и 1020 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 5000 человек.

Сегодня утром, 24 декабря, по данным Госпогранслужбы, для пересечения линии разграничения в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 100/240;

«Марьинка» – 150/300;

«Новотроицкое» – 0/150;

«Гнутово» – 150/70.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: более 100 автомобилей оставались на ночлег с 23 на 24 декабря, вчера эти машины не успели проехать в направлении Донецка.

Утром 24 декабря по обе стороны пункта пропуска собрались большие автомобильные очереди. Проезда в направлении Донецка ожидают несколько сотен машин. В сторону Курахово наблюдается очередь в шесть рядов, однако транспорт пропускают достаточно быстро.

Марина, жительница Донецка: «Из Донецка остались ночующие, машин 15-20»

Сергей, житель Донецка: «Ночующие на Донецк: наверно, около 100 машин, или больше»

Оксана, жительница Донецка: «На Донецк оставалось ночевать около 150 машин».

Ирина, жительница Донецка: «7:20. В сторону Курахово. Стоим где-то посередине. Машин много».

Александр, житель Донецка: «4:30. На Донецк между посадкой и кольцом. Стою между броневиком и КПВВ. Машин 120 напихалось. 7:20. В сторону Донецка очередь от кольца».

Денис, житель Донецка: «7:40. От БТРа до блокпоста 154 автомобиля. От БТРа и до самого кольца большая очередь».

Игорь, житель Донецка: «8:20. На Донецк машин 400 примерно».

Елизавета, жительница Донецка: «8:30. В сторону Курахово – кошмар! В 6 рядов. Но очередь живо двигается».

Алена, жительница Донецка: «Движение в сторону Курахово хорошее. Надеюсь, так и будем двигаться».

Татьяна, жительница Донецка: «На 8:30 очередь на Донецк была почти до Марьинского кольца».

При подготовке материала использованы данные сайта «Репортер». Фото: vchasnoua.com

КПВВ «Новотроицкое»: приблизительно 150 автомобилей оставались на ночлег с 23 на 24 декабря, вчера эти машины не успели проехать в сторону Донецка. По состоянию на 7:00 проезда в направлении Донецка ожидали уже 270 машин, некоторые водители стоят с 10:00 23 декабря. Кроме того, в 8:00 перед нулевым украинским блокпостом в районе Березового собралось приблизительно 200 машин, которые направлялись в Волноваху.

Кирилл, житель Донецка: «На Донецк оставалось ночевать порядка 150 авто».

Александр, житель Макеевки: «Ночевать на Донецк оставалось, наверное, машин 200. С 16:00 не пропускали уже почти никого за отсечку».

Тарас, житель Донецка: «В сторону Донецка. Приехали в 7 утра, посчитали машины. Мы 270-е».

Анна, жительница Донецка: «7:00. "Перлына" – около 100 перед нами, на Еленовке мы были 10-е. Торговля идет полным ходом».

Игорь, житель Донецка: «На Донецк стоим с вчера с 10 утра. Перед нами 85-90 машин в основной очереди. По правому ряду выстроилось такое же кол-во параллельно. Слева пролетают ещё какие-то блатняки. Хвост на вчера на вечер (мы были на середине моста) стоял в хорошей видимости до начала Новотроицкого. Такое на въезд вижу впервые».

Владимир, житель Донецка: «8:10. Машин 200 на "Перлыне"».

КПВВ «Пищевик»: значительная автомобильная очередь образовалась в сторону Мариуполя утром 24 декабря, однако транспорт через блокпост пропускают достаточно быстро. Проезда в направлении Донецка перед КПВВ ожидают приблизительно 70 машин.

Алексей, житель Донецка: «В 5:00 выехал из Донецка, в 6:25 был на Октябре, прошел в 7:30. Уже стою на укр. таможне – жду открытия БП. Впереди 118 авто, за мной уже тоже много собралось, хвоста не вижу. Блокпост открыли вовремя, протянули машин на 30, уже пошла первая встречка!! 9:00. Движение хорошее, за час проехал половину своей очереди, около 50 авто».

Екатерина, жительница Донецка: «9:00. В очереди на Донецк машин 80, понемногу движемся».

Максим, житель Макеевки: «9:25. На Донецк машин 70, движение среднее, пост открыли в 7:45».

КПВВ «Майорск»: утром 24 декабря до 250 автомобилей собралось в очереди в сторону Горловки по состоянию на 9:00. В пешей очереди в сторону «ДНР» в 7:00 было приблизительно 160 человек.

Вероника, жительница Юнокоммунаровска: «8:00. Час назад, зять стоит в пешей, был 160. Майорск – Горловка».

Ольга, жительница Донецка: «8:45. В сторону Донецка машин 200-250».

При подготовке материала использованы данные сайта «Репортер»