Украинцы назвали лучший город для жизни. Инфографика. Главная

Многие люди из провинции направляются в столицу. Хотя, по мнению самих киевлян, это не лучший город для жизни в Украине. Сервис онлайн-объявлений OLX провел опрос пользователей и составил рейтинг украинских городов.
Для составления рейтинга были проанализированы 33 тыс. заполненных анкет. Респонденты выставляли баллы от 1 до 7 городам страны по десяти критериям. На их основе аналитики OLX вывели среднюю оценку областных центров Украины по каждому из показателей. Итоговый рейтинг построен по сумме всех десяти показателей – максимально каждый город мог получить 70 баллов.
Первое место получила Винница с 50 баллами. Областной центр с 370 тысячами жителей показал лучшие результаты в 6-ти из 10 категорий. Украинцы считают Винницу наиболее чистым, удобным с точки зрения транспорта и работы коммунальных служб города. Ее жители оказались также наиболее дружелюбными, а винницкая система учреждений для детей – самой доступной. Отстал город-лидер только по удобству и близостью магазинов, и то незначительно.
Серебряным призером оказался Луцк с 48,9 баллов. Он стал абсолютным лидером только по одному показателю – развитию спортивной и развлекательной инфраструктуры. И все же областной центр Волыни показал стабильно хорошие результаты по всем другим критериям.
Аналогичные успехи продемонстрировал бронзовый финалист Харьков с 47,6 баллов. Он делит с Винницей лидерство по удобству заведений для детей, а в оценке стоимости жизни показал не лучшие результаты.
Пятерку лучших для жизни городов Украины закрыли Ровно с 47,4 баллов и Львов с Тернополем, которые получили по 47,1 балла.
Киев оказался на 9-м месте (45,8 балла), уступив Хмельницкому, Чернигову и Черкассам. Столица лишь ненамного, на 0,2 балла, обошла Ивано-Франковск и Черновцы, которые замыкают десятку лидеров.
Внизу списка оказались промышленные города юга и востока Украины. Рейтинг замыкает Запорожье с 41,7 балла – местные жители очень низко оценивают уровень экологии и безопасности в городе, жалуются на несоответствие доходов расходам. Чуть выше – Днепр (41,9 балла), где кроме неуверенности в безопасности жителей волнует дефицит мест для досуга и спорта.
Третье место с конца поделили Житомир и Херсон. В первом не особо развита инфраструктура для проведения свободного времени, во втором – типичные для промышленного города сложности с экологией и безопасностью.
Отметим и несколько неожиданностей рейтинга. Лучшим по доступности магазинов городом оказался приморский Николаев с почти самым высоким баллом по этому показателю – 6,6. Больше количеством баров, кафе и спортплощадок удовлетворены в Луцке. С негативной точки зрения проявили себя Ивано-Франковск и Житомир – там жители считают друг друга наименее дружелюбными.
Итоговый рейтинг городов Украины по качеству жизни
1. Винница – 50
2. Луцк – 48.9
3. Харьков – 47.6
4. Ровно – 47.4
5. Львов – 47.1, Тернополь – 47.1
6. Хмельницкий – 47
7. Чернигов – 46.7
8. Черкассы – 46.3
9. Киев – 45.8
10. Ивано-Франковск – 45.6, Черновцы – 45.6
11. Полтава – 44.4
12. Одесса – 44
13. Николаев – 43.6, Суммы – 43.6, Ужгород – 43.6
14. Кропивницкий (до переименования Кировоград)– 43.5
15. Житомир – 42.8
16. Херсон – 42.8
17. Днепр – 41.9
18. Запорожье – 41.7
Донецк, Луганск, Симферополь и Севастополь не вошли в рейтинг из-за невозможности получить репрезентативные данные.
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