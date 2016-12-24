Украинская сторона СЦКК подтвердила, что режим прекращения огня в зоне АТО начался. Главная

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) подтверждает начало режима прекращения огня в зоне АТО на Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба АТО в Facebook.

«Прекращение огня! По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00:00 24 декабря 2016 года. По всей линии соприкосновения установлена ​​тишина», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.

«О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ», – подчеркивается в сообщении.

Представители «ЛНР» также подтвердили, что режим прекращения огня соблюдается: «по состоянию на 9:00 соблюдается "режим тишины" по всей линии соприкосновения».