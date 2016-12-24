Сводка из зоны АТО за 23 декабря: версии сторон конфликта. Главная

23 декабря вооруженные формирования противника продолжали обстреливать позиции украинских силовиков на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенным пунктам.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем противник вел огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Кроме того, Новотроицкое было обстреляно из гранатометов, а Широкино – из вооружения БМП. У Водяного противник атаковал позиции сил АТО, однако после открытия ответного огня отступил.

На донецком направлении из 152-мм артиллерии были обстреляны позиции украинских военных в районе Красного Пахаря и Северного. Огонь из 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибром 120 и 82 мм и гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселковка Вторая и Верхнеторецкое. Из 152-мм артиллерии вооруженные формирования противника обстреляли Мироновку. Трижды противник пытался атаковать позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги.

На луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» попало Сизое. Из 152-мм артиллерии противник обстрелял Троицкое и дважды Новозвановку. Из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.

В «ДНР» заявляют, что «вчера вечером приблизительно в 20:00 Коминтерново обстреляли с украинских позиций. В результате обстрелов два дома по улицам Королева и Ахматовой были полностью разрушены прямыми попаданиями, один частично поврежден. Также без света остались села Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское и частично Саханка».

По версии «ЛНР», «киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции "народной милиции ЛНР", выпустив по ним более 300 минометных мин и 130 артиллерийских снарядов».

Напомним, с 00:00 24 декабря в зоне АТО начался режим прекращения огня. По информации украинской стороны СЦКК данный режим соблюдается по всей линии соприкосновения.

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