Как будет выплачиваться январская пенсия в декабре. График. Новости

21 декабря правительством Украины принято решение, которым установлено, что частично пенсия за январь 2017 года будет выплачена в декабре 2016 года. Главное управление Пенсионного фонда Донецкой области разъясняет особенности выплат.

Так, пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 года включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря.

Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января в 2017 г. включительно, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря.

Пенсионерам, которые по различным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее, начиная с 5 января.

В обычном режиме в установленные даты выплаты пенсии получат пенсионеры, которые получают пенсию:

через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 января;

через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому пенсионные выплаты, которые по графику должны производиться в начале января 2017 года, будут осуществлены в конце декабря 2016 года.

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