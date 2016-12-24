Последствия ночных обстрелов Светлодарска и Торецка (Фото). Новости

23 декабря в 22:50 город Светлодарск (Донецкая обл.) повергся обстрелу. Снаряды упали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери. Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, который находился возле пункта полиции.

Как сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.

Также 23 декабря 21:50 обстрелу подверглось пгт Северное (до переименования Кирово), которое входит в состав города Торецка (до переименования Дзержинск). «Обстрелянный район находится на окраине населенного пункта. В настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по ул. О. Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограждение. Работа по фиксации разрушений и оказания помощи мирным жителям продолжается», – сообщили сегодня, 24 декабря, в Торецком отделении полиции Донецкой области.

По факту обстрелов открыты уголовные производствы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.