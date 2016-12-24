Дети льготных категорий Славянска теперь смогут оздоравливаться на «Славкурорте». Новости

В Славянске (Донецкая обл.) оздоровление детей, имеющих проблемы со здоровьем, началось в 2002 году и прекратилось в 2014 году из-за проведения АТО. В 2017 году городские власти решили возобновить реабилитацию детей на базе Санаторно-курортного реабилитационного центра «Славянский курорт». Сегодня, 24 декабря, в ходе сессии Славянского городского совета депутаты приняли соответствующею программу по реабилитации детей с инвалидностью, которая пока рассчитана на 2017 – 2018 годы.
Согласно Программе, на начало 2016 года из детей льготных категорий в Славянске проживает:
- 392 ребенка с инвалидностью (в т.ч. с детским церебральным параличом – 50 человек, из которых 8 детей-переселенцев),
- 507 детей из малообеспеченных семей,
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 347,
- многодетных семей – 347 (в них 1115 детей до 18 лет),
- 1 ребенок погибшего военнослужащего.
В рамках Программы реабилитации детей в СКРЦ «Славянский курорт» оздоровлению подлежат:
- дети-инвалиды, в том числе переселенцы;
- дети из малообеспеченных и многодетных семей, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
- дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей (погибших шахтеров, военнослужащих, участников АТО, сотрудников МВД);
- дети, родители которых принимали участие в проведении АТО;
- дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
- дети со сколиозами I-III степеней;
- дети с заболеваниями органов дыхания.
В Программе отмечается, что при минимальной льготной стоимости детской курсовки на 18 дней (2430 грн.) ребенок будет обеспечен обследованием и санаторным лечением, проведением психологической и педагогической реабилитации.
50 курсовок выдадут детям в 2017 году, еще 50 – в 2018. Из городского бюджета на эти мероприятия планируется выделить 250 тыс. грн.
Источник: Деловой Славянск
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