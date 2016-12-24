Из-за обстрелов опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Подача воды по области сокращена. Главная

23 декабря в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция и повреждены линии электропередачи 35 кВ и 110 кВ в районе поселка Майорск, от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс» (СДД). Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Вода Донбасса».

В настоящее время на третьем подъеме канала СДД от резервного электрического ввода в работе находится один насосный агрегат. Объем воды, подаваемой по каналу СДД, значительно уменьшился, в результате подача воды из канала прекращена полностью на Макеевскую фильтровальную станцию (обеспечивает водоснабжение Макеевки, Харцызка, Иловайска, Пантелеймоновки, Зугрэса) и Мариупольские фильтровальные станции №1 и №2 (водоснабжение Мариуполя).

На 50% сокращена подача воды из канала:

на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию (водоснабжение Донецка, частично Ясиноватой и Макеевки), Енакиевские № 1 и № 2 фильтровальные станции (водоснабжение Енакиево, Дебальцево, Кировского, Ждановки),

Красноармейскую фильтровальную станцию (водоснабжение городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселков городского типа Александровка, Водинское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; сел Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка),

Великоанадольскую фильтровальную станцию (водоснабжение Докучаевска, Волновахи, Новотроицкого, Угледара, Благодатного, Владимировки, Никольского, Павловки).

Водоснабжение перечисленных населенных пунктов будет осуществляться из резервных водохранилищ.

Энергетики ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» ведут переговоры о получении допуска для выполнения ремонтных работ на поврежденных объектах.

КП «Вода Донбасса» обращает внимание граждан, увлекающихся зимней рыбалкой, – в связи с тем, что уровни воды в резервных водохранилищах будут уменьшаться, возникает большая опасность образования трещин на ледовом покрытии, поэтому лов рыбы на водохранилищах строго запрещен.