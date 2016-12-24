Из-за обстрелов опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Подача воды по области сокращена. Главная

23 декабря в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция и повреждены линии электропередачи 35 кВ и 110 кВ в районе поселка Майорск, от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс» (СДД). Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Вода Донбасса».
В настоящее время на третьем подъеме канала СДД от резервного электрического ввода в работе находится один насосный агрегат. Объем воды, подаваемой по каналу СДД, значительно уменьшился, в результате подача воды из канала прекращена полностью на Макеевскую фильтровальную станцию (обеспечивает водоснабжение Макеевки, Харцызка, Иловайска, Пантелеймоновки, Зугрэса) и Мариупольские фильтровальные станции №1 и №2 (водоснабжение Мариуполя).
На 50% сокращена подача воды из канала:
- на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию (водоснабжение Донецка, частично Ясиноватой и Макеевки), Енакиевские № 1 и № 2 фильтровальные станции (водоснабжение Енакиево, Дебальцево, Кировского, Ждановки),
- Красноармейскую фильтровальную станцию (водоснабжение городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселков городского типа Александровка, Водинское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; сел Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка),
- Великоанадольскую фильтровальную станцию (водоснабжение Докучаевска, Волновахи, Новотроицкого, Угледара, Благодатного, Владимировки, Никольского, Павловки).
Водоснабжение перечисленных населенных пунктов будет осуществляться из резервных водохранилищ.
Энергетики ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» ведут переговоры о получении допуска для выполнения ремонтных работ на поврежденных объектах.
КП «Вода Донбасса» обращает внимание граждан, увлекающихся зимней рыбалкой, – в связи с тем, что уровни воды в резервных водохранилищах будут уменьшаться, возникает большая опасность образования трещин на ледовом покрытии, поэтому лов рыбы на водохранилищах строго запрещен.
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