На Рождество Папа Римский выделяет 6 млн евро для переселенцев и жителей Донбасса. Новости

На Рождество от имени Папы Римского Украине будет выплачена первая часть финансовой помощи для преодоления гуманитарного кризиса в стране. Об этом сообщает пресс-служба программы «Папа для Украины».

«Речь идет о сумме, составляющей почти 6 млн евро из 12 млн уже собранных, которые будут предназначены для более чем 2 млн человек, пострадавших от военного конфликта», – уточняется в сообщении.

Помощь будет оказана людям, проживающим, в частности, в областях – Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской, «независимо от их религиозных убеждений, конфессиональной принадлежности или этнического происхождения».

После специального сбора пожертвований, который стартовал во всех приходах Европы 24 апреля 2016 года, при Папском совете «Cor Unum» был создан Технический комитет. «С начала июля Комитет, находящийся в Запорожье, оценил и отобрал проекты гуманитарной помощи, которые предоставили христианские благотворительные организации и международные учреждения. Комитет профинансирует 20 масштабных проектов (до 250 тыс. евро) и 39 солидарных инициатив (на сумму до 20 тыс. евро). Средства будут распределены в поддержку проектов, охватывающих секторы, касающиеся обеспечения продуктами питания, жильем, а также секторов медицины и гигиены», – констатируется в сообщении.

Отметим, что католическое Рождество отмечается 25 декабря.

Фото: Associated Press

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