Мэр Курахово: создание муниципальной полиции в городе станет возможным после объединения громад. Главная

В прифронтовом городе Курахово (Донецкая обл.) пока еще не создано подразделение муниципальной полиции, призванное обеспечить общественный правопорядок в городе. Причина – отсутствие достаточного финансирования. Об этом сообщил Кураховский городской голова Роман Падун, который баллотировался на должность мэра с программным пунктом о создании муниципальной полиции в городе, которая должна быть подчинена депутатам горсовета.

«Эта идея правильная и она должна работать. Муниципальная полиция должна работать в любом большом или малом населенном пункте. В больших городах сейчас работает национальная полиция. В малых городах, на мой взгляд, должна быть такая же муниципальная полиция, которая будет отвечать за простейшие, но очень важные и необходимые действия в плане соблюдения правопорядка в городе. Даже законы о распитии спиртных напитков, о курении – кто-то должен контролировать процесс, отслеживать ситуацию», – считает мэр Курахово.

По его словам, создать муниципальную полицию пока не удалось по одной просто причине – недостаточно финансирования в бюджете. «Мы будем говорить об этом в контексте будущего объединения громад, где больше полномочий и больше доходной части в бюджете. И однозначно вместе с этой функцией мы сможем организовать и создать ту муниципальную полицию, о которой мы говорили», – подчеркнул он.

Он отметил, что 2016 год принес огромные изменения в плане полного взаимопонимания с правоохранителями. В данный момент в Курахово работает Марьинская районная полиция, следственный отдел. «Сейчас они получили 2 новых автомобиля. Организованы круглосуточные патрули как по самому городу, так по прилегающим сельским советам. 2 автомобиля – этого недостаточно, но это уже что-то», – сообщил Падун.

Кроме того, по словам мэра, в городе ведутся работы по организации постоянного видеонаблюдения. «Установлено более 16 камер и мы планируем продолжить на следующий год в этом плане работу и вывести все эти видеокамеры на пульт полиции, где будет постоянно отслеживаться процесс. Это даст возможность быстрого реагирования для правоохранителей», – поделился планами он.

Курахово находится в 15 км от линии разграничения и вопрос безопасности в городе является очень актуальным. «Курахово живет спокойно, в городе мир и покой. Конечно же, мы ощущаем близость к боевым действиям, слышим, очень переживаем и следим», – охарактеризовал ситуацию Падун.

По его словам, на городских рубежах работа правоохранительных органов после реформирования отлажена. «Работает военная комендатура, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) прекрасно работают пограничники, таможенники, налоговики. То есть рубежи защищены, и мы чувствуем себя в безопасности в городе. И за это огромное спасибо ребятам», – сказал городской голова Курахово.

По материалам ТК «Донбасс»

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