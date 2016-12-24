С 1 января зарплата уборщицы и начальника управления горсовета уравняются, – мэрия Бахмута. Новости

Повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы с 1600 до 3200 грн не приведет к «взрывному» росту заработных плат в два раза. Бюджетники Бахмута (до переименования Артемовск) наоборот столкнутся с жестокой реальностью: пересчета не будет, но все получавшие «грязными» меньше 3200 грн получат доплату до этой суммы. Об этом сообщил начальник финансового управления Бахмутского городского совета Алексей Ткаченко.

«Изменение минимальной заработной платы не приведет к изменению тарифной сетки, по которой начисляется зарплата работникам бюджетных учреждений. Оклад первого тарифного разряда останется прежним – намного меньше минимальной заработной платы. Плюс различные надбавки (за выслугу лет, за ранг – в каждом учреждении они свои), которые тоже не изменятся, так как привязаны к окладу, и плюс доплата до 3200 грн – в случае, если сумма оклада и надбавок до нее не дотянула», – рассказал о новых правилах начисления зарплат главный финансист города.

В качестве примера он привел собственную зарплату: оклад 1800 грн, плюс надбавка за выслугу и ранг – получается сумма, меньшая новой «минималки». Таким образом, в январе ему насчитают прежнюю зарплату с доплатой до 3200 «грязными». Такую же зарплату получат все его подчиненные, водитель и даже уборщица служебных кабинетов.

Аналогичная ситуация будет в образовании, здравоохранении, сферах культуры и спорта – все зарплаты меньше 3200 «грязными» подтянут до 3200, зарплаты выше 3200 «грязными» не изменятся.

Источник: Вечерний БахмутЪ Фото: УНИАН

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