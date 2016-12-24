На Донбассе начали появляться анекдоты по теме декоммунизации городов. Новости

Переименование городов и декоммунизация – важный момент в жизни современного Донбасса. Люди готовы к развитию городов в направлении, которое они выбирают согласно названия. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказали координатор проекта «Метамісто» Вита Базан и куратор направления «Идентичность» Александр Михед, которые разрабатывают предложения для жителей городов Донецкой области – Константиновки, Покровска (до переименования Красноармейск), Доброполья, Бахмута (до переименования Артемовск) и Луганской области – Северодонецка, Лисичанска.

«Программа работает по всей Украине уже третий год. В первой фазе были большие города – Киев, Ивано-Франковск, во второй – Кременчуг, Острог и др. Затем мы решили воплотить проект на востоке – Константиновка, Покровск, Доброполье, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск. Мы смотрели на города, которые находятся рядом, за полчаса езды друг от друга. Есть много городов, где мы так и будем планировать поездки, работать парами – 5 дней в одном, 5 – в другом, и мигрировать между ними», – пояснила Вита Базан.

«Сейчас переходный период, начинается переименование городов, декоммунизация. Это очень важный процесс. Все умещается в очень простой, банальный анекдот, который мы рассказываем после приезда из Покровска, бывшего Красноармейска. "Часть населения переехала в Покровск, другая часть – осталась в Красноармейске" или другой вариант "окраина Покровска – это Красноармейск". Мне кажется, что люди принимают эти названия, они готовы к этому развитию города в направлении, которое они выбирают согласно этого названия. В Бахмуте речь идет о возвращении удельного названия – это тоже важно», – дополнил Александр Михед.

Михед отметил, что в рамках проекта «Метамісто» реализуются 4 направления, 3 из них – работа непосредственно с городом: идентичность, урбанистика и культура. «По каждому из этих направлений мы планировали подобрать профессиональную команду, которая могла его вести. По урбанистке есть две команды, которые вместе с городами работают над урбанистическим анализом. В Мариуполе, например, вместе с местными представителями уже выбирали локации, которые могли бы быть трансформированы. Затем оставили одну из них и начали воплощать идею. Мы изучаем город, общаемся с жителями, узнаем, что они хотят изменить, найти то, чего они не видят. С 15 января мы будем уже выезжать в 5-дневные поездки по городам и работать», – констатировал он.

По результатам этой работы уже весной появятся новые архитектурные формы в рамках арт-проекта «Мифологема города» – это не только создание муралов, но и разработка общей концепции, «которая бы объединяла всех». «Во всех городах люди просят, чтобы были места, где могут фотографироваться молодожены, но не везде это должны быть муралы. Поэтому будут и муралы, и лендарт, и выставки в общественном пространстве. Эти города Донбасса – это шесть отдельных историй, отдельных мифов. Очень интересным и захватывающим является процесс их изучения, он связан с архивами, музеями. Это как детективная история – мы спрашиваем у жителей, чем является ваш город, какие ассоциации, и дальше пласт за пластом идем к каким глубинных вещей», – детализировал Михед.