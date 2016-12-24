Ольга Черненко: Как в «ЛНР» пенсионеры зарабатывают… на стипендиях. Новости

Узнала и удивилась – многие в Луганске сейчас идут получать высшее образование ради стипендии в 1445 руб. (623 грн по курсу «государственного банка ЛНР», – ред.). Да, для этого нужно поступить на дневное отделение высшего учебного заведения.

Учиться или отсутствовать – это уже другой вопрос. Но поступают очень многие сейчас именно по двум основным причинам – скоротать время и получать стипендию. Типа, пока идет учеба можно не искать работу и быть в принципе уже как-то устроенным. Причем учатся как глубокие пенсионеры ради прибавки к пенсии, так и люди с имеющимся высшим образованием, и временно сейчас неработающие.

Логика понятная – работу не всегда удается найти, ее можно искать годами. А можно работать за 2-3 тыс. рублей (862 – 1293 грн). Кому-то выгоднее учиться, чем работать за 2 тыс. рублей. Для многих нынешнее время шанс пойти учиться, получить высшее образование, без которого жизнь вполне складывалась предыдущие и сорок, и пятьдесят лет…

Конечно, все это очень обесценивает высшее образование, если учатся на соседних партах и стар, и млад. И те, кому реально нужно образование, и кто просто шел мимо… Есть и сотни сотен мертвых душ, которые поступили и растворились в воздухе, обитая где угодно и напрочь забыв, что являются студентами вуза.

Нет, хаосом это не назвать. И раньше были те, кому удобнее было не учиться, но сейчас таких студентов особенно много. Тех, кто числится, кто платит, кто просто поступил, кто будет болтаться в воздухе следующее пять лет пустой фамилией в журнальной строке, которого никто никогда не видел из одногруппников.

А если говорить о доходах и профессиях сейчас, самое выгодное – заниматься обналичиванием денег с банковских карточек под проценты, выдавать и отправлять переводы, оформлять украинские документы – вклеивать фотографии по возрасту, помогать с оформлением украинских свидетельств о рождении и водительских прав, оформлять пенсии и продлять банковские карточки. И эта деятельность от стихийной и хаотичной носит все больше слаженный характер. Этим занимаются люди с именем – нотариусы, юристы, адвокатские конторы.

К кому пойдет человек, заняв или собрав 5 тыс. грн на оформление украинской пенсии? К малознакомому дельцу или в солидную нотариальную контору с табличкой и визитками? Люди ищут бытовую технику, хотят покупать товары дешевле, хотят заказывать его по Интернету, хотят путешествовать, хотят принимать привычные лекарства… И на все эти запросы находятся те, кто готов помогать, ввозить, оформлять, договариваться за свой процент, который в свою очередь помогает жить, путешествовать, покупать бытовую технику и товары по Интернету.

Хотя рецепта богатства и заработка универсального сейчас нет.

Торговля, может быть, как и раньше. Но такого богатства как в 90-е это не принесет – слишком хлопотно, слишком долго и тяжело. А еще множество проверок, множество бумаг, проверяющих, инспекций, оформлений… Все это требует слаженной команды, терпения, навыков. Поэтому новое время рождает новые варианты доходов. Порой, очень авантюрные, откровенно рискованные или такие вот – как учеба ради стипендии.

Ольга Черненко, Луганск

Источник: 24tv.ua