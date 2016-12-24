Со следующего года мусор Славянска будут возить в Краматорск. Новости

Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов в Славянске (Донецкая обл.) завершится уже через несколько месяцев. Такое решение сегодня, 24 декабря, приняли депутаты в ходе сессии Славянского городского совета.

Согласно решения, закрытие полигона ТБО должно произойти 1 июля 2017 года. После этого момента вывозить мусор со Славянска будут уже в Краматорск.

Как говорится в пояснительной записке, данный полигон ТБО был организован еще 1961 году, и за весь период своего существования фактически накопил уже 8 млн куб. м мусора. Годовой объем удаления отходов составляет 150-190 тыс. куб. м.

Источник: Деловой Славянск

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