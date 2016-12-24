На Донетчине открылся единственный в Украине «умный» сервисный центр полиции. Такие есть только в Лондоне, Дубае и Сингапуре (Фото). Новости

Сегодня, 24 декабря, в Донецкой области открыли первый и единственный в Украине Единый аналитический сервисный центр (UASC). Эта «умная» система региональной безопасности построена на технологиях «смарт-сити» и помогает контролировать оперативное состояние в области, где ведутся боевые действия, и синхронизировать действия различных служб – полиции, спасателей, медиков, коммунальных служб. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«Таких систем в мире не так много: похожие есть в Лондоне, Дубае, Сингапуре. А теперь такая система есть и в Мариуполе», – подчеркнул разработчик программного обеспечения UASC Юрий Пастухов.

Так, «умные» камеры способны распознавать номер, модель, марку транспорта, устанавливать, находится ли он в розыске, кроме того, они могут распознавать лица водителя и пассажиров автомобиля (при условии, если их визуально можно увидеть), выявлять скопления людей, оценивать плотность потока, выявлять нетипичнон движение транспорта или человека. Все это на расстоянии 7-8 метров. В целом комплекс, который используется в UASC, выполняет около 700 функций. В том числе, система реагирует на звуки, например, когда раздается выстрел или взрыв.

Всего в Мариуполе планируется установка 37 таких камер, а по всей области впоследствии - 120 – в таких крупных городах области как Краматорск, Покровск, Бахмут, Славянск.

«Речь идет о превенции. Город перекрыт интеллектуальными камерами для того, чтобы мы могли пресечь любое нарушение. Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению уровня уличной преступности. Именно Мариуполь, который не в простой ситуации находится, реализовал эту систему. Например, в Киеве, Харькове, Днепропетровске это еще не работает. Там есть свои интеллектуальные системы несколько иного характера. Мы, Национальная полиция, работаем сейчас над тем, чтобы создать единый интеграционный модуль, который будет базироваться на таких наработках. Сегодня, особенно в городах, находящихся недалеко от боевых действий, мы отдаем приоритет безопасности, - подчеркнул министр», – сказал на открытии министр внутренних дел Арсен Аваков.

В колл-центре «102» создано 22 рабочих места, что позволяет в полном объеме одновременно принимать все звонки на линию «102». Также, современное оборудование позволяет принимать звонки одновременно и распределять их среди операторов. Как сообщалось, сейчас колл-центр принимает информацию из Мариуполя, Краматорска, Славянска и Торецка, но в ближайшее время подключаются все 24 территориальных органа полиции.

Всего сейчас здесь по 12-часовым сменам работает более 40 операторов. Среди них – 24-летняя Анастасия, девушка с ограниченными возможности, которая с сегодняшнего дня работает в команде полиции Донетчины. Арсен Аваков поблагодарил девушку за мужество и настойчивость и подарил ей цветы.

Фото отдела коммуникаций полиции Донецкой области

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