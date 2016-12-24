«Рождественское перемирие»: обстреляны Марьинка, Широкино, Новотроицкое и Луганщина. Новости

Сегодня, 24 декабря, начиная с полуночи, несмотря на объявленное «рождественское перемирие», незаконные вооруженные формирования несколько раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого, что на луганском направлении. С тех же видов вооружения с 06:54 до 07:10, а позже с 09:30 до 09:45 – по Марьинке (Донецкая обл., – ред.). Широкино обстреливали с 09:54 до 10:10, а с 10:25 до 10:35 – Новотроицкое», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-центре штаба АТО отмечают, что украинские военные на провокации огнем не отвечали.

Напомним, 21 декабря в рамках заседания Трехсторонней рабочей группы в Минске был подписан обоюдный документ о «режиме тишины» на новогодние и рождественские дни, который стартует в 00:00 24 декабря. Сегодня, 24 декабря, украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) и «ЛНР» подтвердили введение устойчивого прекращения огня.

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