Бюджет-2017 Славянска: Доходы объединенных тергромад уже не поступят, а расходы все равно оплатит город. Новости

Сегодня, 24 декабря, в ходе сессии Славянского городского совета депутаты приняли городской бюджет Славянска (Донецкая обл.) на 2017 год. С учетом доходов, субвенций и компенсаций он составил 1 млрд 100 млн грн.

Как пояснил начальник финансового управления Славянского горсовета Игорь Ковалев, бюджет города на 2017 год сформирован программно-целевым методом. То есть если бюджет 2016 года формировался по расчетным показателям, то процесс формирования бюджета 2017 года начинается с сосредоточения внимания на результатах, которые необходимо достичь в государственном секторе.

«Если, к примеру, это программа по здравоохранению, то под эту программу должно быть подвязано все, что этого касается здравоохранения. Но как это будет работать в реале, мы еще не знаем», – сказал чиновник.

Новый бюджет на треть больше предыдущего (бюджет 2016 года – 800 млн грн). Доходная часть с образовательной и медицинской субвенциями составит 563 млн грн, а расходная – 556 млн грн.

Доходы по городу Николаевка, который теперь является центром отдельной объединенной территориальной громады, уже не прописаны в городском бюджете, а вот в расходной части (образовательная субвенция) город-спутник присутствует. По словам Игоря Ковалева, пока еще не решен вопрос, как передать эти деньги Николаевке.

Также начальник финуправления сообщил, что с государственного на местный бюджет переходит оплата проезда льготной категории населения, и обнадежил, что увеличение минимальной зарплаты до 3200 бюджет Славянска «потянет». Это около 40 млн грн дополнительных расходов.

Источник: Деловой Славянск

Читайте также: