Как в «ДНР» приспособились к кражам украинских автономеров. Советы бывалых. Новости

В Донецке с октября продолжаются кражи украинских номерных знаков с автомобилей с последующим предложением выкупа. Как сообщают жители «ДНР» в соцсетях, такие же случаи стали не редкими и в соседней Макеевке, в Горловке и иных крупных городах.

«Во дворе в Киевском районе у 4 машин сняли номера и одинаковые записки!», – констатирует дончанка Марина Панфилова.

«У нас на Политбойцов тоже с соседских машин сняли. Кучно работают ребята», – дополняет дончанка Анна Мигаль.

«На 15 машинах сняли в районе Цирка. Некоторые нашли номера недалеко от машин: в куче песка, под плитами гаража. Знакомый перечислил деньги, сразу перезвонили – сказали, где его находятся», – описывает жительница Донецка Людмила Ковалева.

«Было такое в Макеевке, притом на такой тихой улице, обратились в полицию, на время расследования выдали транзитные, если правильно поняла, номера», – пишет Ирина Федорова.

Пользователи отмечают, что этот вид «бизнеса» пришел из России, где распространено воровство госзнаков Украины и других государств. «Таким бизнесом в России занимаются. У нас раньше такого не было никогда», – констатирует Елена Кузьмик.

«В Ростове очень распространено такое! Очень любят украинские номера. Обычно прячут где то недалеко от машины, часто засовывают над выхлопной трубой в машине. Со мной тоже такое было, и нашлись над выхлопной трубой!», – отмечает дончанин Михаил Рыбаков.

Принцип действия

Напомним принцип данной схемы. Номера снимают ночью, во время комендантского часа, когда хозяин авто точно не появится на улице.

На машине злоумышленники оставляют записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. В качестве выкупа иногда просили пополнить мобильный телефон на определенную сумму.

После перечисления денег на телефон хозяина авто приходит СМС-сообщение, в котором указано место нахождения снятых госномеров. Суммы выкупа колеблются от 1000 руб. (408 грн) до 10 тыс. руб. (4081 грн). Но в среднем, 400-1000 грн. Но то, что после отправки средств вам вернут номера – не факт.

«Мы по глупости заплатили, они вернули только передние номера и попросили еще столько же. Больше мы не повелись», – отмечает в сети пользователь Leyla Kocer.

«Снимая номер, преступники оставляют записку, в тексте которой предлагают вернуть украденное за вознаграждение в размере 1000 грн на карту Приват или же пополнением номера мобильного телефона на аналогичную сумму. Только за последнюю неделю в одном Ворошиловском районе с данной проблемой обратилось в полицию более 150 человек! А сколько не стали обращаться можно только догадываться... Ужас!!! Восстановление украинских номерных знаков стоит аж 3200 рублей за пару и конечно же это будет не 100% оригинал», – уточняет дончанин Владислав Удовенко.

В связи с тем, что на территории «ДНР» украинские номерные знаки не оформить официально, пострадавшие становятся заложниками территории и в дальнейшем будут вынуждены оформлять «республиканские» номера. Хотя, конечно, есть «кустари», которые изготовят дубликат, но стоимость их услуг при подходящем качестве в разы превышает размер выкупа. К тому же есть риск, что украденные номера могут «засветиться» в ДТП или ином правонарушении, а также с «кустарными» госзнаками можно попасться при пересечении линии разграничения.

К тому же пользователи сети сходятся во мнении – обращение в местную «полицию» в этих случаях не выход. «Заявление хотели написать, но тогда авто автоматически числится в угоне», – отмечает дончанка Марина Панфилова.

«Ребята, интересно вот, записки одинаковые – один почерк, один номер. Орудует одна банда. Куча пострадавших. Где массовые заявы в полицию? Один человек придет – они срежутся, но если десяток-другой? Тем более, если явление массовое, резонансное! Судя по всему, российские гастролеры! А ведь вычислить таких для полиции – раз плюнуть! По номеру телефона – за час с оформлением всех нужных бумажек. Сделали бы доброе дело для населения, не все же ларьки щемить», – пишет Артем Петулько.

«Вам полиция не поможет. Отказняк напишут и тапочки. И никто их не по какому номеру телефона искать не будет ибо поиск тоже денег стоит!», – констатирует Роман Мороз.

«Вопрос: на кой хрен содержать полицию-милицию или как там они называются, если комендантский час только для порядочных граждан существует. Если это происходит уже в таких масштабах, то по-моему пора начинать действовать», – возмущается Лилия Дружинина.

Поэтому первые месяцы многие соглашались на предложение воров.

Голь на выдумку хитра

Но за месяца опыта набирались не только преступники, но и их жертвы. Дончане и жители иных городов в тематических соцгруппах начали совместно вырабатывать способы борьбы с беспределом.

Вариант № 1 – найти самим. Обмениваясь в соцсетях ситуациями с кражей номеров, жители проследили принцип действия воров: номера они с собой не уносили, а прятали поблизости, чтобы СМС-сообщением просто указать, где хозяин может забрать пропажу. А чтобы госномер не нашел кто-то иной, на выкуп поэтому и дается 24 часа.

«Номера прячут всегда рядом с авто. Попробуйте сами их поискать поблизости: лавочки, урны, под подоконниками первых этажей, щели... На козырьке подъезда, детская площадка, песочница, трансформаторная будка... Поищите в радиусе 100 метров от машины – кусты, листья, песочница… У меня украли и закопали в радиусе 10м от машины (в клумбе)… Смотрите в подвалах – они сейчас как бомбоубежища, поэтому всегда открыты», – описывают пользователи соцсетей укромные места, исходя из своего опыта самостоятельного поиска номерных знаков.

Вариант № 2 – сделать дубликаты, пусть даже и кустарные. «Во избежание данной проблемы я решил сам сделать дубликаты номера на свое авто. Дубликат в рамку, а оригинал в багажник! Получилось неплохо и совсем недорого. Основа оцинковка, а печать на пленке, которая не боится воды, грязи, шампуня на мойке и солнечного света. Данные знаки можно прикрутить к бамперу болтами и саморезами или же просто вставить в рамку (размер 100% идентичен оригиналу). Возможны два варианта: на светоотражающей пленке и на обычной. Стоимость двух номерных знаков на обычной пленке выходит в 400 руб., а на светоотражающей 550 руб.», – описал свой метод Владислав Удовенко.

Некоторые изготавливают вообще пластиковые дубликаты – 95 – 150 руб. за один номер. «Сегодня тоже себе заказал – 200 рублей пара, изготовление три дня», – подтверждает дончанин Сергей Мальцев.

В варианте № 2 есть свои «подводные камни» – к ним может придраться «ГАИ ДНР». «Сделал новый вариант номеров. Сейчас все цифры и буквы одинаковые. Оригинал нужно, скорее всего, возить с собой. Думаю, что ГАИ знают эту проблему и войдут в положение автомобилистов», – надеялся Владислав.

«Вот только сегодня муж рассказывал, что его товарища за это дело оштрафовали. На минималку, но все-же. И то, на минималку потому, что номера в багажнике были, и нарушение устранил в процессе», – подмечает пользователь Irina Klad.

Хотя иные пользователи обходились без штрафов. «Если полиция тормозит, а у Вас пластиковые номера, Вы должны предъявить оригиналы. Я их вожу в авто. Надеюсь, эти умельцы багажник взламывать не начнут и забирать оригиналы», – пишет Smile Alena.

Вариант № 3 – самому снимать номера . «Раньше, помнится, была мода воровать "дворники". Потом магнитофоны, так к ним специально съемная панель была. Всё это снималось и забиралось с собой», – советует Павел Яшаров.

«То-то я смотрю новый тренд по городу – с номерами под мышкой ходят все))))», – подводит черту Алексей Кила.

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