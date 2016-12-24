В Курахово самые низкие теплотарифы по Украине. Но жители хотят тепло и воду получать вообще бесплатно. Главная

В прифронтовом городе Курахово (Донецкая обл.) на сегодняшний день действует один из самых низких тарифов на горячую воду по Украине, т.к. рядом находится Кураховская ТЭС. Правда, услуга не может оказываться совсем бесплатно. Об этом заявил Кураховский городской голова Роман Падун.

Тем не менее, среди местных жителей бытует мнение, что с учетом расположения при городе Кураховской ТЭС тариф на горячую воду все равно достаточно дорогой. Они считают, что при работе теплоэлектростанции, горячая вода – это побочный продукт, который должен подаваться бесплатно.

«В городе существует среди жителей такое заблуждение – если горячая вода не попадает в сети, она должна быть сброшена в водохранилище как ненужная», – так прокомментировал информацию мэр Курахово, подчеркнув, что есть затратный технологический процесс, не позволяющий делать это бесплатно.

«Вода поступает канальная, проходит химический процесс, проходит очистку, умягчение. Потом подается на бойлеры. Далее отбирается технологический пар, который готовится и подается из котла в турбину, потом работают насосы, промежуточные насосы, вода подается в город – это отдельный технологический процесс», – пояснил Падун.

Кроме того, обратил он внимание, в этом процессе еще задействованы люди – персонал.

«Плюс у нас город построен так, что у нас открытый водоразбор, то есть горячая вода берется также из отопительной системы. Так как она берется и расходуется из отопительной системы, то необходима постоянная подпитка этой воды: ее нужно обработать и подать в таком объеме, в котором она была израсходована. Это довольно затратная часть», – подчеркнул он.

Тем не менее, по его словам, в Курахово действуют самые низкие тарифы, чем в среднем по области и по Украине.

«Отопительный сезон в 2015 году мы прошли прекрасно, была проведена огромная работа по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года. Думаю, мы пройдем его безаварийно», – рассказал мэр Курахово.

В новом году в городе планируется установка счетчиков тепла, которые будут предоставлены бесплатно. «Кураховская ТЭС сейчас согласовала инвестиционную программу на 2017 год и все дома, которые не обеспечены приборами учета по теплу, будут в 2017 году установлены за счет компании ДТЭК Кураховская ТЭС. В полном объеме за счет компании», – отметил Падун.

Кроме того, он сообщил, что тарифы поднялись везде и они высоки, но он, как руководитель города, будет добиваться советующего качества предоставляемой жителям услуги.

Отметим, что тарифы на отопление и горячую воду в среднем по Украине выросли на 75-90%, по Курахово – на 16-27%. Платить за тепло по новому тарифу жители Курахово начали с нового отопительного сезона, за горячую воду – с 17 мая текущего года.

Новый тариф на тепло и горячую воду рассчитан с нулевым уровнем рентабельности, т.е. ДТЭК Кураховская ТЭС не зарабатывает прибыль на отпуске тепловой энергии и реализации коммунальных услуг. Также для Курахово стоимость производства тепла и горячей воды на год равна стоимости производства электроэнергии на полтора года. То есть, фактически, если бы теплоэлектростанция не обеспечивала город горячей водой, то она могла бы использовать эти ресурсы для того, чтобы еще полтора года снабжать город электроэнергией.

По материалам ТК «Донбасс»

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