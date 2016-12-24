Кабмин готовится к торговле продуктами с «ЛДНР». Идет согласование документов. Новости

Правительство Украины подготовит список товаров, которыми можно будет торговать с неподконтрольной частью Донбасса. В список войдут продукты, которые не имеют двойного назначения и не будут использоваться для чего-либо кроме употребления. Об этом в эфире «112.Украина» заявил советник министра по делам оккупированных территории Украины Юрий Грымчак.
«Предлагается [...] расширить перечень товаров, которыми можно будет торговать с этой территорией. В первую очередь это продукты питания. Мы готовимся реинтегрировать эту территорию в правовое поле Украины. Мы должны понимать, что в ближайшее время, согласно всем договоренностям "нормандского" и минского формата, эта территория снова будет территорией Украины», — пояснил Грымчак.
Он уточнил, что вопрос сейчас согласовывается с Госпогранслужбой, СБУ, таможенной службой, и по окончании будет принято соответствующее правительственное решение.
«Есть возможность того, что территории отдельных районов Донецкой и Луганской области будут уже не отдельными районами, а просто территорией Украины… Как только все согласятся [с расширением списка], я думаю, что в течение месяца это будет сделано [документ будет принят]», — сказал представитель министерства.
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