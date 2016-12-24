ХК «Донбасс» – ХК «Кривбасс». Никифоров подарил жене на Новый год шайбу в воротах соперника (Фото). Главная

Сегодня, 24 декабря, в заключительном матче уходящего года в Дружковке (Донецкая обл.) встретились ХК «Донбасс» (Донецк) и ХК «Кривбасс» (Кривой Рог). Команды подарили болельщикам настоящий хоккейный спектакль. При небольшом количестве голов стороны выдали настоящий бой, сражаясь буквально на каждом участке льда. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Впервые в истории противостояния оппоненты не сумели забросить друг другу в течение двух периодов. Хотя моментов для взятий ворот было достаточно. Ближе к цели были хоккеисты «Донбасса», однако шайба, будто заколдованная, упрямо не влетала в сетку ворот Владислава Вязовова.

Остро атаковали и гости, однако на последнем рубеже надежно действовал самый молодой вратарь «Донбасса» Богдан Дьяченко.

Распечатать ворота гостей дончане сумели в дебюте третьего отрезка. Играя в формате «4х3» Александр Победоносцев мощно выстрелил от синей линии, а Виталий Лялька результативно сыграл на добивании, отправив в ворота шайбу отскочившую от борта – 1:0.

Удвоил перевес лучший бомбардир Украинской хоккейной лиги Евгений Никифоров, который, получив передачу от все того же Ляльки, выдержал гроссмейстерскую шайбу и эффектно переиграл вратаря – 2:0. «Посвятил гол своей жене – получился небольшой подарок на Новый год», – с улыбкой после матча прокомментировал Евгений.

А до крупного перевес хозяев довел Артем Бондарев – нападающий «Донбасса» сильно и точно бросил после передачи Игоря Кугута.

Украинская хоккейная лига. 27 тур. «Донбасс» Донецк – «Кривбасс» Кривой Рог – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Шайбы: 1:0 Лялька (Победоносцев), 44:28-бол, 2:0 Никифоров (Лялька), 54:21, 3:0 Бондарев (Кугут), 54:15-бол.

Фото пресс-службы ХК «Донбасс»