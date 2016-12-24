В Константиновке представили винтажные новогодние игрушки уже обанкроченного завода стеклянных и майоликовых изделий. Главная

Раньше Константиновка (Донцекая обл.) славилась продукцией завода стеклянных и майоликовых изделий – красивыми новогодними игрушками. Сейчас уникальные шары, мишки, котики, которые выдули и расписали вручную, можно увидеть на традиционной выставке в Константиновском краеведческом музее, где открылась новогодняя выставка.

На выставке представлены раритетные изделия, которые в музей принесли горожане. К сожалению, раньше не ставили на таких изделиях маркировку «Made in Konstantinovka». Однако спутать эту продукцию невозможно с новогодними украшениями других производителей. Так как изготавливались они по уникальным технологиям.

Ознакомиться с экспозицией будет интересно не только детям. Взрослые, особенно те, которые выросли в Константиновке, наверняка узнают в ценных экспонатах игрушки, знакомые с детства.





Другим неизменным атрибутом праздников были открытки. Для многих людей старшего поколения они остались в числе основных «деталей» праздника. Сейчас открытки – это целый пласт нашей истории. Они были созданы в разные периоды. На выставке представлены красивые экземпляры, которые надолго заряжают позитивом.

В краеведческий музей посмотреть на старинные атрибуты Нового года уже пришли многие горожане. А сегодня, 24 декабря, с традициями украшать елки игрушками городского завода познакомились переселенцы, для которых провели бесплатную экскурсию.

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Источник: Знамя индустрии