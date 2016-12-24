32 семьи полицейских-переселенцев получили квартиры в Мариуполе (Фото). Новости

Сегодня, 24 декабря, 32 семьи получили жилье в рамках программы Министерства внутренних дел по поддержке полицейских-переселенцев. Торжественное награждение состоялось в Мариуполе в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба областного главка.

«Многие из вас вышли с оккупированной территории, бросили все, что было, оставили свои дома и приехали сюда. И эти последние годы мы с генералом Аброськиным (глава полиции Донецкой области, – ред.) думали, как помочь офицерам, настоящим украинским полицейским, которые остались верными присяге. Сегодня мы нашли такую возможность», – сказал во время вручения ключей министр МВД Арсен Аваков.

В настоящее время в полиции Донецкой работают около 800 полицейских-переселенцев, которые остались без крыши над головой. Три года они с детьми жили в казармах, общежитиях и на съемных квартирах.

Были выделены средства на приобретение служебного жилья. Первыми квартиры получили многодетные родители и сотрудники, которые зарекомендовали себя качественной работой.

Сегодня новую двухкомнатную квартиру получила также семья Артема Кесояна, заместителя начальника отдела управления криминальной полиции областного главка. С женой Полиной и двумя сыновьями 6 и 8 лет они живут у родных, а уже в этом месяце в семье ожидается пополнение.

Фото пресс-службы ГУ Национальной полиции Донецкой области