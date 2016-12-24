Из-за остановки Донецкой фильтровальной станции часть Покровска обезвожена, впереди – отключение насосных станций. Главная

КП «Покровскводоканал» сегодня вечером, 24 декабря, прекратит работу в автоматическом режиме оборудования насосных станций, обеспечивающих бесперебойную подачу воды в микрорайонах «Южный», «Шахтерский», «Лазурный», «Солнечный» и «Горняк»

Напомним, что 23 декабря в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция, повреждены линии электропередачи 35 кВ и 110 кВ (в районе пос. Майорск), от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс (СДД).

«На данный момент главная задача – обеспечить бесперебойную работу котельных, и для этого "Покровскводоканалу" придется пожертвовать графиками подачи воды. Чтобы сохранить достаточное для котельных давление в городских сетях, сначала мы планировали отключать автоматику поочередно на насосных станциях, расположенных в микрорайонах и в центре Покровска. Однако автоматическое насосное оборудование потребляет нормативные объемы воды, поэтому центр города оказался практически обезвоженным. Мы в экстренном порядке вынуждены перейти в ручной режим подкачки, как это было раньше», – сообщил Николай Вознюк.

Отметим, что круглосуточное водоснабжение в Покровске возобновится после устранения повреждений на высоковольтной линии, пострадавшей от обстрелов, и возобновления компанией «Вода Донбасса» прежних объемов подачи воды.

Временно подача воды жителям Покровска будет осуществляться в прежнем режиме – почасово: 2-3 часа утром и вечером.

Завтра, 25 декабря, руководство коммунального предприятия утвердит окончательные графики подачи воды для разных частей города.

Источник: Сайт Покровска и Мирнограда

Читайте также: