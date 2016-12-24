В Мариуполе открыли общежитие для переселенцев. 15 семей уже получили ордер, 18 – после Нового года (Фото). Новости

Сегодня, 24 декабря, в Мариуполе на Левом берегу по адресу ул. Гугеля д. 14 презентовали социальное общежитие для переселенцев. 15 семей получили ордер на жилье сегодня и еще 18 – получат после Нового года. Всего новоселами станут 120 человек из Широкино, Донецка и других населенных пунктов зоны АТО.

Реконструкция здания под социальное жилья осуществлялась при финансовой поддержки Европейского Союза,стоимость проекта – 8 млн грн.

Переселенцы с благодарности принимали подарок из рук Мариупольского городского головы. Среди них были люди разных возрастов, а самой старшей хозяйке новой квартиры – 82 года.

Журналистам были продемонстрированы уютные комнаты, где будут проживать люди. В общежитии установлены для пользования жильцами газовые печи, холодильники, стиральные машины и мебель. В здании действует автоматическая подача тепла и LED-светильники.

Все новоселы к Новому году получили в подарок пылесосы и микроволновые печи.

Жильцы сами будут оплачивать коммунальные услуги. При этом социальное общежитие оборудовано регулируемыми приборами отопления, что позволит жильцам сэкономить на «коммуналке».

«Я хочу обратится ко всем, кто имеет возможность помогать переселенцам во всех городах и селах. Помогайте! Это наши люди, чтобы они не были чужими. Не говорите "чего вы тут понаехали". Они "понаехали" не из-за того, что им делать нечего, им негде жить», – сказал на открытии народный депутат Украины Олег Ляшко.

Источники: Сайт города Мариуполя, MRPL.city