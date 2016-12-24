В Курахово из-за переселенцев власти пытаются решить вопрос нехватки мест в детсадах. Главная

В прифронтовом городе Курахово (Донецкой обл.) в связи с увеличением количества переселенцев до 12 тыс. человек появилась проблема нехватки мест в детских садах. Об этом заявил Кураховский городской голова Роман Падун.

«По школам большой проблемы нет: на территории города работает 5 школ – достаточно мест, в близлежащих селах тоже такой проблемы нет», – рассказал мэр Курахово.

Проблема, по его словам, заключается в том, что в городе зарегистрировано более 12 тыс. переселенцев. Из них постоянно проживает в городе около 7-8 тыс. человек – «вот этих деток где-то нужно воспитывать и учить». «На данный момент цифра растет (число переселенцев, – ред.), но мы стараемся не отказать ни одной семье, ни одному ребенку», – сообщил Падун.

«По норме ясельная группа – это 18 деток. У нас они переполнены до 28-30 деток на группу. В группах, где должно быть 20-22 ребенка, сейчас около 30. Но мы стараемся не отказывать никому и брать всех», – пояснил мэр.

В данный момент, согласно имеющейся у городской власти информации, более чем 200 детям требуется места в детских садах.

Выход из этой ситуации городские власти нашли. Речь идет о тех детских садах и отдельных группах, которые закрывались за ненадобностью и городские власти Курахово их будут восстанавливать.

«Готова уже рабочая документация: есть садик, который готов к полной реконструкции, он сейчас не эксплуатируется, рассчитан на 126 мест. Проект готов к реализации, его стоимость составляет более 12 млн грн. В данный момент пока в городе такого финансирования нет», – отметил Падун.

«Есть еще один детский сад – в частном секторе. Для него запланированы деньги в бюджете, и мы начнем ремонт в 2017 году, вот там мы откроем еще одну дополнительную группу. Если брать во внимание этот садик – то там будет проводиться полный комплекс ремонтных работ с заменой всех сетей, с утеплением, заменой окон, кровли, благоустройством территории. По сути мы получим практически новый садик», – подчеркнул он.

Мэр сообщил, что в этом году было уделено и действующим дошкольным учреждениями. Например, один детсад полностью утеплили, там проведены все энергосберегающие мероприятия. «Сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить благоустройство территории, поменять покрытие, установить новые игровые площадки в этих детских садах. Это 6-7 месяцев работы. Но есть недостаточность финансирования из местного бюджета», – утонил Падун.

По словам мэра Курахово, власти пытаются изыскивать финансирование всеми путями. «Наши проекты мы подаем на рассмотрение и для государственного финансирования, и на областное финансирование. Также работаем с инвесторами. Вот сейчас проект реконструкции детского сада (на 126 мест, – ред.) находится на рассмотрении Европейского инвестиционного банка. Думаю, этот банк рассмотрит проект положительно, потому что здесь затрагиваются интересы переселенцев», – резюмировал городской голова.

По материалам ТК «Донбасс»

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