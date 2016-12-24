«Рождественское перемирие»: обе стороны заявляют об обстрелах, обе стороны заявляют – в ответ не стреляют. Главная

Несмотря на введенное сегодня, 24 декабря, перемирие, обстановка на линии соприкосновения сторон на Донбассе резко обострилась.

По данным пресс-службы Штаба АТО, с начала суток члены незаконных вооруженных формирований 23 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения боевой операции с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.

«Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки», – сообщает пресс-служба.

На донецком направлении боевики вели обстрелы по районам Светлодарской дуги и Авдеевки.

На луганском направлении боевики обстреляли Желтое.

«Наши бойцы не открывали в ответ огонь», – констатировали в штабе АТО.

В «ЛНР» обвиняют в срыве «режима тишины» украинскую сторону. «ВСУ нарушили "режим тишины", вступивший в силу с 00 часов 00 минут 24 декабря 2016 года в соответствии с договоренностями, подписанным накануне в Минске. В 11:50 украинские силовики обстреляли позиции гародной милиции ЛНР в районе cела Калиново, выпустив 5 мин калибра 122 мм. Наши подразделения получили приказ соблюдать режим тишины и не поддаваться на провокации ВСУ», – сообщает пресс-служба «народной милиции ЛНР».

«ДНР» свою версию вечерней сводки на момент публикации не озвучивала.

Напомним, 21 декабря в рамках заседания Трехсторонней рабочей группы в Минске был подписан обоюдный документ о «режиме тишины» на новогодние и рождественские дни, который стартует в 00:00 24 декабря. Сегодня, 24 декабря, украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) и «ЛНР» подтвердили введение устойчивого прекращения огня.

Читайте также: