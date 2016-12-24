В Родинское на открытие елки привезли файе-шоу из Днепра (Фото). Новости

Сегодня, 24 декабря, в Родинском (Покровский городской совет, Донецкая обл.) состоялось торжественное открытие главной городской елки. Жители и гости города окунулись в предновогоднюю атмосферу, зарядились хорошим настроением и замечательно провели субботний вечер.

Возле ДК «Шахтер» родинцев встречала зеленая красавица – елка. Но самым большим сюрпризом для всех стала настоящая резиденция Деда Мороза. И дети, и взрослые с удовольствием рассматривали украшенную разноцветными огнями и игрушками беседку, а также фотографировались со сказочными персонажами.

Состоялся и конкурс новогодних открыток. Дед Мороз и Снегурочка пообщались с каждым ребенком, который сделал открытку, и пообещали, что все-все желания будут обязательно исполнены. Более сотни красочных, оригинальных открыток принесли родинские ребята в резиденцию Деда Мороза. Стоит отметить, что каждый ребенок получил сладости в подарок, а три самых лучших работы были награждены дополнительными призами.

Завершением праздника стало феерическое фаер-шоу от команды из Днепра. Жители города с замиранием сердца следили за огненным выступлением артистов.

Источник: ДДК