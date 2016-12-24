В Мариуполе кроме елки открыли резиденцию Деда Мороза, гигантскую игрушку и световой фонтан (Фото, Видео). Новости

Сегодня, 24 декабря, в Мариуполе зажглась главная елка города. По традиции она была установлена на Театральной площади.

Открытие елки в этом году отличалось от предыдущих. За последние 6 лет со сцены жителей приветствовал символ уходящего года и символ следующего. На этот раз праздник обошелся без обезьяны и петуха. А вот Дед Мороз и Мариупольский городской голова Вадим Бойченко праздник посетили.

Вместе с Бойченко пришли и двое детей – Новый год и снеговичок.

Взмахом посоха мэр города зажег главную елку города, а вместе с ней и всю Театральную площадь.

В этот же вечер на площади заработала резиденция Деда Мороза, где все желающие получили возможность пообщаться с главным героем праздника, сфотографироваться с ним и получить подарки.

В Театральном сквере установлена огромная елочная игрушка, в которую может зайти любой желающий.

Еще один подарок для жителей – фонтан. Он также был украшен иллюминацией.

"Это просто замечательный подарок для нас. Особенно приятно, что несмотря на войну, в нашем городе играют дети, веселятся взрослые. Это просто сказка", - отметили горожане.

Источник: Сайт города Мариуполя