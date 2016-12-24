В Мариуполе кроме елки открыли резиденцию Деда Мороза, гигантскую игрушку и световой фонтан (Фото, Видео). Новости

В Мариуполе кроме елки открыли резиденцию Деда Мороза, гигантскую игрушку и световой фонтан (Фото, Видео)

24.12.16 23:12 0629.com.ua Новости 1

В Мариуполе кроме елки открыли резиденцию Деда Мороза, гигантскую игрушку и световой фонтан (Фото, Видео)

Сегодня, 24 декабря, в Мариуполе зажглась главная елка города. По традиции она была установлена на Театральной площади.

Открытие елки в этом году отличалось от предыдущих. За последние 6 лет со сцены жителей приветствовал символ уходящего года и символ следующего. На этот раз праздник обошелся без обезьяны и петуха. А вот Дед Мороз и Мариупольский городской голова Вадим Бойченко праздник посетили.

Вместе с Бойченко пришли и двое детей – Новый год и снеговичок. 

Взмахом посоха мэр города зажег главную елку города, а вместе с ней и всю Театральную площадь. 

DSC_0275

DSC_0274

DSC_0253

DSC_0287

DSC_0228DSC_0235DSC_0292

В этот же вечер на площади заработала резиденция Деда Мороза, где все желающие получили возможность пообщаться с главным героем праздника, сфотографироваться с ним и получить подарки.

DSC_0245

DSC_0237

DSC_0301DSC_0302

DSC_0303DSC_0305DSC_0309

В Театральном сквере установлена огромная елочная игрушка, в которую может зайти любой желающий. 

DSC_0322

DSC_0324DSC_0328

Еще один подарок для жителей – фонтан. Он также был украшен иллюминацией. 

DSC_0331

"Это просто замечательный подарок для нас. Особенно приятно, что несмотря на войну, в нашем городе играют дети, веселятся взрослые. Это просто сказка", - отметили горожане.

DSC_0248DSC_0249DSC_0252DSC_0296

Источник: Сайт города Мариуполя

Комментарии