Мариуполь вошел в десятку самых комфортных городов Украины. Новости

В связи с военными действиями на территории Донецкой области к Мариуполю сейчас повышенное внимание. Его включают во все рейтинги, которые проводят в Украине, где он представляет Донецкую область. «Сайт города Мариуполя» проанализировал места города в различных конкурсах.

Экология. Согласно исследованиям, которые провел отдел статистики Государственного комитета статистики, Мариуполь входит в пятерку самых загрязненных городов Украины вместе с Кривым Рогом, Днепродзержинском, Одессой и Енакиево. Пожалуй, это самый предсказуемый результат, ведь Мариуполь всегда находился в числе первых загрязненных городов страны.

Представители геофизического центра уверяют, что по количеству выбросов в атмосферу курортный город Мариуполь находится на третьем месте в Украине. По информации МЧС Мариуполя, высочайший уровень загрязнения окружающей среды обусловлен огромным количеством производств. Большой вред наносят и угольные шахты. Они не были закрыты во время проведения АТО. Неподалеку от них есть терриконы, часть из которых постоянно тлеет. В связи с этим, сажа и грязь разносится по всему Мариуполю.

Комфорт. По качеству жизни Мариуполь занимает 8 место в Украине. Рейтинг был составлен на основании Всеукраинского опроса жителей относительно их удовлетворенности качеством услуг и коммуникации с местными властями. Опрос проводился Социологической группой «Рейтинг» по заказу международного республиканского института (IRI) и профинансирован Правительством Канады.

Если рассматривать по пунктам, то Мариуполь занял 2 место в категории «Медуслуги», 4 место в торговле и 5 место в категории «Зеленые зоны» и «Парковки». Мариупольцы считают свой город комфортным и привлекательным.

Население. В рейтинге самых густонаселенных городов страны Мариуполь занимает 10 место. Численность населения Мариуполя за 2016 год составила 472 тыс. жителей без учета количества переселенцев. Нужно сказать, что на этой планке мы держимся уже на протяжении четырех лет.

Территория. Мариуполь занимает 11 место в рейтинге самых больших по площади городов Украины (учитывая территории АР Крым). Площадь города составляет 243,17 кв м с учетом всех поселков, которые подчинены мариупольскому городскому совету. На первом месте рейтинга находится Севастополь с площадью 1080 кв. километров.

Коррупция. Очень интересный рейтинг составила компания «Рейтинг» при участии власти Канады и Международного республиканского института США — самых коррумпированных городов. И Мариуполь в нем занял 17 место. Интересно, что Киев занял 11 строчку, а самым коррумпированным городом Украины, согласно данному рейтингу, является Хмельницкий.

Инвестиции. Журнал «Форбс Украина» на основании информации городских исполнительных комитетов, Госслужбы статистики, аналитической компании «Гео-М» составил свой рейтинг городов самых привлекательных для бизнеса. Мариуполь занял 17 место, а лидером оказалась Одесса.

Также «Форбс» составил абсолютно новый рейтинг крупнейших компаний страны, являющихся основой украинской экономики. Они оценивали не только объем выручки, но и финансовые результаты компаний, размер активов и их текущую оценочную стоимость. По всем критериям лидерство в Украине уверенно удерживает компания «Метинвест».

Как видим, несмотря на то, что Мариуполь все же остается очень загрязненным, люди считают его привлекательным для жизни. Численность населения с каждый годом увеличивается, а международные предприятия стараются вложить средства для развития бизнеса.