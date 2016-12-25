В Курахово за год завершили ремонт двух отделений горбольницы, идет замена медоборудования. Главная

В прифронтовом городе Курахово (Донецкой обл.) в течение 2016 года городским властям удалось решить некоторые вопросы, связанные с медициной: завершен ремонт двух отделений основного корпуса городской больницы, продолжается замена устаревшего медицинского оборудования. Об этом сообщил Кураховский городской голова Роман Падун.

«Два отделения городской больницы мы закончили: открыто детское отделение, оно полностью отремонтировано, закуплена новая мебель, также закуплено новое медицинское оборудование. И второе отделение мы открыли – гинекологическое, так же полностью с новым оборудованием», – отметил Падун.

Для инфекционного отделения средства на реконструкцию удалось получить благодаря сотрудничеству с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). «Что касается инфекционного отделения, сейчас уже идет процедура закупки нового оборудования. Работали с инвесторами – с компанией НЕФКО в конце сентября подписано грантовое соглашение, согласно которому НЕФКО выделяет финансирование на полную реконструкцию инфекционного отделения», – рассказал Падун.

Также, отметил он, компания ДТЭК уже выделила средства на приобретение нового оборудования и мебели для отделения.

Работа по реконструкции больницы будет продолжена: уже подготовлены проекты реконструкции хирургического отделения на 2-м этаже, также требует завершения реконструкция 3-го этажа. «Но я хочу акцентировать на том, что это не уровень расходов городского бюджета», – отметил мэр.

Падун подчеркнул, что данное финансирование – это уровень районного или областного бюджета. Однако городские власти пытаются находить для городских медучреждений средства из местного бюджета. «Нам с депутатами небезразлично и это громаде нужно – поэтому мы идем на встречу и выделяем из городского бюджета средства на выполнение этих работ», – подчеркнул он.

В этом году нагрузка на сферу здравоохранения Курахова увеличилась, т.к. из соседнего города Красногоровки, который фактически примыкает к линии фронта, была эвакуирована районная больница – здание красногоровской больницы разрушено летом 2015 года в результате обстрелов, сгорели отделение неврологии и станция «скорой помощи». Это также требует дополнительного финансирования.

По материалам ТК «Донбасс»

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