Как предприятия Краматорска соревнуются в новогоднем убранстве (Фото). Новости

В Краматорске объявили конкурс на лучший новогодний декор. Соревнуются в креативе целые предприятия, коммунальщики и просто местные жители. Украшают фасады и окна.

Чтобы задобрить огненного петуха и заполучить его расположение на весь 2017 год, в Краматорске объявили сразу несколько конкурсов - на лучшие новогодние иллюминации, витражи и витринные композиции.

«Современный ритм жизни заставляет нас осознавать наступление праздника в лучшем случае 30-го, а то и 31 декабря. Для того, чтобы жители города полноценно прочувствовали всю атмосферу, все волшебство и феерию праздника, мы и организовали этот конкурс», – сказала организатор конкурса Ольга Воращук, представляющая общественную организацию «Наш Краматорск».

Краматорчане идею с новогодними конкурсами поддержали. Артем Скрыпник витрины своего кафе украсил одним из первых.

«Мы очень рады, что такие конкурсы проходят и труды оцениваются. И уже как-то следующие все праздники хочется себя проявлять в лучшем виде», – отметил Артем.

А витрина одного из магазинов оказалась среди участников конкурса благодаря его посетителям. Местные жители сфотографировали композицию и сами отправили заявку. «В этой композиции у нас все съедобное. Здесь домик из пряничного теста, пряничные елочки. Также окно у нас украшено пряниками, декор тоже съедобный. Новогоднее дерево украшено шоколадными шариками и пряниками, кружками из пряничного теста», – рассказывает администратор магазина.

Праздничным соперничеством увлеклись коммунальные учреждения, детские сады, библиотеки и сами жители. Руководитель кружка изготовления сувениров Виктория Василенко уверяет, для того, чтобы ярко и празднично украсить квартиру или помещение не обязательно тратить много средств.

Виктория рассказывает, как тематический декор для новогоднего вечера сделать быстро и экономно: «Достаточно картона, клея, а из подручных материалов: шишки, орехи, желуди, дождик новогодний и символ года – петушок». Картон – основа композиции. В середине – символ года. Все остальное пространство заполняем шишками, выкрашенными лаком или гуашью, орехами и желудями. Затем все посыпаем блестками на слой клея.

Также просто можно сделать и новогоднюю красавицу. «Для этого потребуется проволока, кружева и крупный белый бисер. Мы загибаем проволоку в нужном нам порядке, оклеиваем с помощью клея ПВА кружевом и добавляем элементы декора. Такая новогодняя композиция может украсить ваш стол или послужить прекрасным подарком для близких», – говорит Виктория Василенко.

Специалисты по фен-шую рекомендуют, украшая будь-то дом или праздничный стол, не забывать о символах наступающего года. Говорят, обязательно должны присутствовать красный и зеленый цвета. Например, в текстильных элементах, праздничных блюдах, украшениях или игрушках. А огненную тематику можно подчеркнуть горящими свечами. Но самое важное – не забыть о главном символе 2017 года – огненном петухе.

По материалам ТК «Донбасс»