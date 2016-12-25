Авдеевка: Из больницы инвалиду-колясочнику возвращаться было некуда (Видео). Главная

Владимиру Виноградову из Авдеевки нечем отапливать свое жилье. Полгода инвалид-колясочник провел в больнице. На операции потратил все сбережения. Когда выписался, выяснилось – возвращаться некуда.

Вместо халата и тапочек – пуховик и шапка. Дом Виноградовых без отопления уже неделю. Больше года в окнах нет стекол – это результаты обстрелов. Запас дров исчерпан, угля – нет.

Беды начались 5 лет назад. Через несколько дней после свадьбы молодой человек попал в автокатастрофу. Повредил позвоночник и с тех пор на ноги не встал. Через год инвалида бросила супруга. Вскоре умер отец. А спустя пару лет не выдержало сердце матери.

В то время мужчина как раз перенес тяжелую операцию – на левой ноге удалили тазобедренный сустав.

«Нога без сустава, она не держится, просто висит. Я если когда-нибудь встану, то только на одну ногу», – поясняет Владимир.

Яна и Владимир познакомились 8 лет назад, но построить семью смогли только недавно. «Многие говорили – ломай себе жизнь, ты понимаешь, что ты на себе ставишь крест. Он на коляске…. Я отвечаю, что он тоже человек, он хочет жить и быть любимым», – рассказывает Яна Сырги.

Она не работает – ухаживает за мужем. Из-за холода супруги покидают родной дом. Приют нашли у знакомых в Очеретино. Здесь у них небольшая, но главное, теплая комната. Платят только за электричество. На остальные деньги покупают лекарства. Поэтому наборы выживания от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, которые семья получает регулярно, здесь очень ждут.

«На пенсию лекарства покупаешь, а на что питаться. Да, за счет гуманитарной помощи фактически мы и проживаем», – говорит Владимир.

Не падать духом инвалиду помогает новое увлечение. Икону из бисера он вышил сам. «Я в больнице увидел, как бабушка вышивала. Она мне дала эту картину, потом медсестры купили бисер», – отмечает Владимир.

Супруги считают икону своим оберегом и верят, что совсем скоро их жизнь обязательно наладится.

Источник: ТК «Донбасс»