В Краматорске в 2017 году откроют сквер имени Скрябина. Новости

В Краматорске из городского бюджета в 2017 году выделят 4,5 млн грн на создание сквера имени Кузьмы Скрябина.

Под новый сквер, который назвали именем известного музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), выделили более 8,4 тыс. кв. метров свободного участка земли.

В утвержденном городском бюджете на 2017 год предусмотрели средства на финансирование работ по капитальному ремонту клумб и строительство нескольких скверов.

На обновление клумб предполагается потратить 5,5 млн грн., на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию и строительство шести скверов – 15 млн грн.

Источник: Вчасно

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