«Нам такие депутаты не нужны». В Сватово лишили мандата сына нардепа Шахова. Новости

На сессии Сватовского горсовета (Луганская обл.) лишили мандата Никиту Шахова, депутата от партии «Наш край». Об этом сообщил Сватовский городской голова Евгений Рыбалко.

«Это сын нардепа Сергея Шахова. За все время он был на сессии горсовета только один раз. Написал заявление о выходе из состава депутатского корпуса. На сегодняшней сессии все депутаты единогласно проголосовали за лишение мандата», – сказал Рыбалко.

«Поступило заявление на мое имя. Мы это заявление рассмотрели и приняли, самого Шахова-младшего не видели. Нам такие депутаты не нужны», – добавил он.

Напомним, на Сергей Шахов – народный депутат Украины, партия «Наш край», победил на довыборах в Верховную Раду 17 июля 2016 года в 114 округе (Луганская область) с результатом 37,21% голосов.

Источник: Восточный форватер