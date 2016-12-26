В 2016 году украинские спортсмены завоевали больше 3,5 тыс. медалей. Главная

В 2016 году спортсмены-олимпийцы завоевали на чемпионатах и кубках мира, а также Европы 397 медалей различного достоинства. Из них 114 золотые награды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
«Кто-то говорит, что наша сборная не так хорошо выступила на Олимпиаде в Рио, как хотелось. Однако я благодарен за каждую из 11 медалей. Потому что они полученные при чрезвычайной конкуренции, тяжелым трудом, потом, иногда и кровью. Каждая олимпийская награда - это наша с вами общая победа, успех всей Украины», – сказал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Он напомнил, что 55 украинских спортсменов заняли в Рио высокие 4-6 места. Это большой спортивный потенциал, который государство должно всячески поддерживать на пути в Токио-2020.
Представители неолимпийских видов спорта, включая спортивно-технические и прикладные, получили на международной арене 2641 медаль. Из них 800 золотых.
Украинские паралимпийцы завоевали 477 медалей, из них 203 золотых наград. Рекордное, достойное выступление национальной сборной Украины на Паралимпиаде в Рио стало украшением спортивно года – 117 наград и третье общекомандное место.
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