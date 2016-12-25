В Краматорске прошел «парад елок». Все деревья купил мэр (Фото). Главная

24 декабря на центральной площади Краматорска отрылся «Парад елок», в котором приняли участие 32 команды от разных школ.

По словам заведующей городским Управлением образования Марины Мозолевой, покупку всех сосен для «Парада» профинансировал за свой счет городской голова Краматорска Андрей Панков. Задача школьников была только в том, чтобы проявить при украшении участниц «Парада» всю свою фантазию.

В результате каждая из 32 елок имеет свой стиль, настроение, характер.

Особенно оригинально выглядела елка от ОШ № 11, украшением которой стали самодельные игрушки, сделанные в стиле кукол-«мотанок».

Все участники «Парада» получили ценные призы, а вот украшенные елки были переданы в малообеспеченные семьи Краматорска.

Источник: ОбщеЖитие