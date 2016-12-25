Ситуация в пунктах пропуска 25 декабря (Добавлены все КПВВ). Новости

Сегодня утром, 25 декабря, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения АТО работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, утром на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 100/150;

КПВВ «Марьинка» – 170/200;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/90;

КПВВ «Гнутово» – 80/70.

В целом за прошедшие сутки, 24 декабря, через КПВВ линию разграничения пересекли 26,4 тыс. чел. и 4500 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7560 человек и 1170 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6230 человек и 1255 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4910 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3500 человек и 955 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 4225 человек.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: около 250 автомобилей ожидают перед пунктом пропуска в сторону Курахово, в сторону Донецка очередь протяженностью более километра, ее начало за второй посадкой. Кроме того, много людей под двумя навесами ожидают оформления в пешей очереди.

Александра, жительница Донецка: «Из Донецка машин 250».

Александр, житель Донецка: «На Донецк очередь уходит за вторую посадку».

Виктория, жительница Донецка: «Из Донецка очередь большая, перед нулевым блокпостом стоят в пять рядов, и вкось, и вкривь».

КПВВ «Майорск»: большая автомобильная очередь ожидает проезда в сторону Горловки, в сторону Бахмута (до переименования Артемовск) в очереди стоят более 100 автомобилей.

Татьяна, жительница Горловки: «В Горловку очень большая очередь, стоит муж, сказал, до блокпоста 10-15 минут шел».

Николай, житель Луганска: «В Бахмут больше 100 машин, некоторые стоят с ночи».

Валентина, жительница Енакиево: «На ДНР очередь есть, но движется медленно».

КПВВ «Новотроицкое»: утром есть очереди в оба направления – в сторону Донецка очередь стоит от второго моста, в обратном направлении двигаются около 100 автомобилей.

Николай, житель Донецка: «На Донецк очередь чуть дальше знака "90"».

Виктория, жительница Донецка: «На Еленовке очередь за остановкой».

Наталья, жительница Донецка: «Очередь на Донецк от второго моста».

Виктор, житель Донецка: «В Мариуполь – около 100 машин, движется плохо».

КПВВ «Пищевик»: утром в сторону Мариуполя ожидали проезда около 100 автомобилей, информации об очередях в обратном направлении не было.

Юлия, жительница Донецка: «ДНР – пусто. Пищевик – больше 100 авто и 40 пеших».

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