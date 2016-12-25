В 2016 году в ВСУ поступило 68 тыс. контрактников. Главная

С начала 2016 года контракт на службу в украинской армии заключен с 68 тысячами военнослужащих. Об этом во время брифинга сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, передает «УНН».
«С начала года контракт с украинским войском заключили почти 68 тысяч военнослужащих, из которых почти 7,5 тысяч – офицеры», – отметила спикер.
Также она сообщила, что военная служба по контракту в ВСУ остается одной из самых конкурентно-способных на рынке труда.
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