Сводка из зоны АТО за 24 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования откровенно продолжили нарушать Минские договоренности. В целом зафиксировано 39 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня утром, 25 декабря, сообщил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

Так, на мариупольском направлении были обстреляны украинские позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды был осуществлен обстрел (по одной мине калибра 120 миллиметров) в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.

На донецком направлении украинские позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По поселку Луганское огонь вели 82 миллиметровые минометы.

На луганском направлении поселки Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ЛНР» заявляют, что их позиции за минувшие сутки были обстреляны 12 раз. «С направления пгт Луганское 5 раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. Район села Калиново 4 раза подвергся обстрелу с направления села Новозвановка из минометов калибра 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия. Из вооружения БМП и стрелкового оружия с направления села Крымское и балки Суходол дважды обстрелян район села Сокольники. Также с направления балки Суходол велся огонь из 120-мм по району села Пришиб», – сообщает «народная милиция ЛНР».

В «ДНР» заявляют, что после полуночи 24 декабря «украинские силовики почти полторы сотни раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию ДНР. После 24:00 количество обстрелов около 140». Отмечается, что обстрелу подверглись окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой и южных сел. «По Крутой Балке (поселок в Ясиноватском районе) работали "Грады"».

Напомним, 21 декабря в рамках заседания Трехсторонней рабочей группы в Минске был подписан обоюдный документ о «режиме тишины» на новогодние и рождественские дни, который стартует в 00:00 24 декабря. Сегодня, 24 декабря, украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) и «ЛНР» подтвердили введение устойчивого прекращения огня.

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