В Покровске доля раскрытия уголовных преступлений – 30%. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск) с начала 2016 года задокументировано 661 криминальное правонарушение разных категорий тяжести. Процент раскрытия криминальных преступлений по городу составляет около 30%. Об этом сообщил заместитель начальника Покровского отдела полиции Андрей Епур.

Он уверяет, что это – объективный показатель, отображающий реальную картину происходящего. По словам Епура, с начала года в городе выявлено 34 грабежа, 8 разбойных нападений, 56 фактов незаконного завладения транспортными средствами.

Местные правоохранители задокументировали около тысячи фактов кражи разных форм собственности, из которых раскрыто 198.

186 краж произошли из квартир и частных домов (раскрыто 86).

В Покровском отделе полиции зарегистрировано 128 фактов мошенничества, а также немало фактов незаконного хранения наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

Источник: ДДК