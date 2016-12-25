В Северодонецке есть два выхода: либо перевыборы, либо введение военно-гражданской администрации, – нардеп. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) есть два выхода – либо перевыборы, либо введение военно-гражданской администрации. Такое мнение выразил народный депутат Украины, бывший ректор Луганского национального университета Виталий Курило в интервью «Восточному фарватеру».

«Я сторонник более демократического пути – перевыборов. Нынешний депутатский корпус показал полное игнорирование законов Украины, а это, фактически, игнорирование государственных устоев. Что хотим, то и делаем. Забегают люди, выгоняют законно избранного мэра. Не прошли спецпроверок, но уже командуют (намек на секретаря горсовета Игоря Буткова, который, по словам мэра города Казакова, не прошел спецпроверку, — «ВФ»). Потом суд восстанавливает мэра, а они на второй день то же самое делают!», – отметил нардеп.

Курило также подчеркнул, что компетентным органам уже давно пора вмешаться в деятельность «этих горе-депутатов, которые давно стали просто уличными узурпаторами власти».

Напомним, в течение 2016 года депутаты Северодонецкого городского совета трижды выражали недоверие городскому голове Валентину Казакову. Первый раз депутаты пытались уволить Казакова в феврале 2016 года, во второй раз – в октябре. Оба раза Казаков восстанавливал свои полномочия городского головы через суд. Третье «свержение» произошло 16 декабря. Казаков заявил, что сноаа намерен опротестовать решение в суде.

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