В 2016 году на восстановление Луганщины выделено 242 млн грн, освоено – 10%. Новости

В Луганской области реализуются 39 региональных программы по восстановлению инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в 2016 году общая сумма финансирования основных бюджетных программ инвестиционного направления, по которым предусмотрены ассигнования из государственного бюджета, составила 241,9 млн грн, из них:

52 проекта на сумму 193,7 млн грнн, профинансированных из государственного фонда регионального развития,

132 проекта на сумму 29 млн грн в виде субвенции из госбюджета на социально-экономическое развитие территорий,

34 проекта на сумму 19,2 млн грн в виде субвенции из госбюджета на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

В течение 2016 года восстановлено 175 объектов на общую сумму 23,5 млн грн – жилой фонд (169 объектов частной собственности на сумму 16 млн грн) и социальная инфраструктура (6 объектов на сумму 7,5 млн грн.).

Напомним, в 2015 году из выделенных средств на развитие рениона Луганская область смогла освоить только 22%, а Донецкая – 45%.

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