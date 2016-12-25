Возвращенцы: как в Рубежном борются с лже-переселенцами. Главная

На сегодня в Рубежном Луганской области зарегистрировано более 8 тыс. переселенцев. Но сколько из них реально проживают в городе? Неформально пообщавшись с работниками нескольких ведомств, ответственных за контроль внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), «Восточный фарватер» нашел ответ на этот вопрос, а заодно разобрался с тем, как «вычисляют» тех, кто на самом деле живет на неподконтрольной территории.

По отношению к переселенцам и жителям неподконтрольной части страны, Украина мало чем отличается от кота Шредингера, который умудряется быть одновременно живым и мертвым.

На внешней арене украинские власти всегда говорят о количестве ВПЛ, подчеркивая тем самым масштаб гуманитарной катастрофы, которая происходит из-за российской агрессии.

Когда же доходит до выплат, то появляются термины «лже-переселенцы» и «пенсионный туризм»; начинается очередная волна активных проверок, после которых многим прекращают выплаты.

Необходимость максимизировать число переселенцев и минимизировать количество выплаченных им средств – задача нетривиальная. Попробуем разобраться, к чему она приводит на практике.

«Переселенческие» получает лишь каждый шестой

В Рубежном зарегистрированы 8275 переселенцев, что довольно много для 60-тысячного города. При этом переселенческие выплаты получают только 600 семей (1300 человек).

В Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Рубежанского горсовета нас заверили, что случаев лишения адресных переселенческих выплат практически нет из-за сложной процедуры их оформления:

«У нас очень трудно получить адресную помощь: пока мы не удостоверимся, что люди действительно живут в нашем городе, что они могут предоставить справки из школы, справку с места работы. Тогда мы понимаем, что человек действительно привязан к городу», – рассказал социальный инспектор УТСЗН.

Проверка может не дойти

Для того, чтобы проверить, действительно ли в городе живут 8 тыс. переселенцев, у управления соцзащиты есть всего 3 сотрудника. В день все они составляют в лучшем случае 35 актов, но это с учетом проверок получателей субсидий, малообеспеченных семей и т. д. Таким образом, в месяц получается проверить лишь две-три сотни ВПЛ.

«Для нас это неподъемная лавина. Списки, переданные нам Пенсионным фондом еще в июле-августе, мы только сейчас "закрыли", и приступили к сентябрю-октябрю», – рассказывают в управлении, в котором, работает всего 50 человек, хотя даже по довоенным нормативам, не учитывавшим наплыва переселенцев, штатная численность сотрудников должна была быть почти вдвое больше.

«Министерство социальной политики так и не внесло изменений в методику расчетной численности», – сетуют здесь.

Реестры вместо инспекторов

По данным наших источников, в последние недели сотрудники СБУ проверили 5 тыс. переселенцев, зарегистрированных в Рубежном, и оказалось, что примерно 3 тыс. из них в последний раз были на подконтрольной территории более двух месяцев назад (такие же соотношения выявлены в результате проверок ВПЛ в Кременском и Сватовском районах).

Информация была получена из базы данных пограничников, которые фиксируют пересечение людьми линии разграничения и государственной границы. Таким образом, в зону видимости попадают не только те, кто приезжают на подконтрольную территорию через КПВВ, но и те, кто въехал через Россию. Погрешность может коснуться только тех, кто пересекал линию разграничения нелегально.

«За неделю мы аннулировали 300 справок переселенцев, в следующем месяце эти люди не получат пенсии. Служба безопасности Украины передала нам реестр Пограничной службы, в котором говорится, что эти люди въезжали "туда", но не возвращались обратно. Согласно закону считается, что они "повернулись до покинутого місця проживання"», – пояснили в УТСЗН.

Дополнительная проверка после получения таких данных не требуется, людей лишают выплат автоматически. Восстановить их можно будет только через 6 месяцев после прохождения всех процедур по восстановлению статуса переселенца.

Юрист общественной организации Донбасс SOS Мария Красненко отмечает, что лишение выплат, в результате отмены действия справки, может происходить вследствие 60-дневного пребывания на неподконтрольной Украине территории, однако обращает внимание, что соответствующая информация должна исходить из соответствующих государственных реестров:

«Данные, на основании которых управления вносят решения должны отражать в себе как срок нахождения на неподконтрольной Украине территории, которое в понимание Закона "Об обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных лиц" может расцениваться как возвращение на оставленное место жительства, так и то, из какого источника такие данные были получены. Но самой информации недостаточно. После получения такой информации, согласно законодательства, УТСЗН обязано осуществить определенный порядок действий. В соответствии с постановлением Кабинета министров №365 (пп. 3 и 4 в части порядка осуществления контроля), после получения информации о возврате ВПЛ на неподконтрольную территорию, проводится дополнительная проверка места проживания, и только после проведения проверки (в которую включены такие процедуры как возможность ВПЛ подтвердить свое место проживание в течение трех дней) принимается решение о приостановлении выплат».

Цена пенсии

По словам сотрудника спецслужбы, в ходе проверки оказалось, что статус переселенца был даже у работников «органов власти» ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и боевиков, которые, тем не менее, ни разу не въезжали на подконтрольную Украине территорию.

В СБУ отдельно отметили, что в самопровозглашенных «республиках» действуют посредники, которые обещают за 2-5 тыс. грн обещают обеспечить фиктивную регистрацию и статус переселенца вне очереди, и посоветовали не пользоваться услугами «решал», поскольку это, мол, только приведет к трате денег.

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Существующая в стране система контроля и верификации переселенцев отнимает огромное количество рабочего времени у работников управлений соцзащиты, спецслужб и даже общественных организаций. Если бы система учета была организована более эффективно, огромное количество людей могли бы заняться другими, иногда более важными делами. Как это лучше сделать? Во время визита на Луганщину депутаты Верховной Рады предлагали отвязать выплату пенсий от справки переселенца (большая часть переселенцев в прифронтовых областях сейчас именно пенсионеры) и разработать механизм выплат для тех, кто не может за ними приехать на подконтрольную территорию. Это многократно снизило бы количество людей, за перемещение которых нужно следить органам соцзащиты.

Возможны и другие варианты, упрощающие жизнь контролирующим органам, но не предусматривающие выработку более лояльной политики по отношению к тем, кто вынужден был остаться в ОРДЛО. Таким шагом могло бы стать автоматическое структурирование информации о тех, кто не пересекал линию разграничения или госграницу в течение более чем 60 дней, и отправка данных в соответствующие УТСЗН.

Так или иначе, существующая система будет только множить число имеющихся проблем, как, впрочем, в последнее время и происходит.