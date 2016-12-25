Средняя зарплата на Донетчине в октябре – 6733 грн, а за 10 месяцев – 5970 грн. Новости

В январе – октябре 2016 года в Донецкой области среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила в области 5970 грн. По сравнению с январем – октябрем 2015 года показатель возрос на 22,4%, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 2,6%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В октябре средняя зарплата составила 6733 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 11,9%, по сравнению с октябрем 2015 года – на 25,9%. Реальная зарплата в октябре по сравнению с сентябрем 2016 года возросла на 8,1%, по сравнению с октябрем 2015 года – на 13,4%.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 ноября составила в области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) 343,6 млн грн. В течение октября долги уменьшились на 6,2%, по сравнению с 1 января они меньше на 4,7%. Невыплаченная зарплата эквивалентна 11,0% фонда оплаты труда, начисленного в октябре.

Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 ноября составили 310,5 млн грн, или 90,4% всей задолженности. По сравнению с задолженностью на 1 октября это меньше на 6,7%, по сравнению с началом 2016 года – на 5,7%.

В управлении отмечают, что данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

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