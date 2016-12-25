На конец ноября на Донетчине 14 тыс. безработных, конкурс вакансий – 14 человек на место. Новости

Численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости Донецкой области, на конец ноября 2016 года составила 14,2 тыс. человек, что на 1,7% меньше, чем на конец октября 2016 года, и на 31,6% меньше, чем на конец ноября 2015 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Из общей численности безработных 57,2% составили женщины, 37,6% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2016 года составил 0,5% населения трудоспособного возраста.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года уменьшилась на 0,8% и на конец ноября составила 1 тыс. человек, что на 33,2% больше, чем на конец ноября 2015 года.

Нагрузка зарегистрированных безработных на одно свободное рабочее место (вакантную должность) на конец ноября 2016 года составила 14 человек (на конец ноября 2015 года – 26 человек на одно свободное рабочее место).

При содействии государственной службы занятости в январе – ноябре 2016 года было трудоустроено 17,8 тыс. человек, или 31,3% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде, против 16,5 тыс. человек, или 24,4%, в январе – ноябре 2015 года. В ноябре 2016 года трудоустроено 1,5 тыс. человек, или 8,2% (в октябре 2016 года – 14,3%, в ноябре 2015 года – 6,4%).

Средний размер помощи по безработице в ноябре 2016 года составил 1830 грн.

В управлении отмечают, что данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

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