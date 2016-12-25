Обесточивание Донецкой фильтровальной станции не отразилось на котельных Покровска. Главная

Уменьшение количества воды, поступающей в водопроводные сети Покровска (до переименования Красноармейск), не отразилось на работе городских котельных. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил директор КП «Покровсктеплосеть» Вадим Колпаков.

«Хочу заверить, что все котельные Покровска и Родинского работают в штатном режиме. Необходимое для их подпитки количество воды забирается из водопроводных сетей. Если водоснабжение города сохранится на таком же уровне, как сейчас, никаких проблем для котельных не возникнет», – рассказал директор КП.

Директор теплосети добавил, что даже в такой ситуации некоторые безответственные жители продолжают забор воды из систем отопления. «Пользуясь возможностью, хочу обратиться к горожанам с просьбой: ценить усилия, время и средства коммунальных служб, обеспечивающих подачу воды и тепла в их дома», – отметил Колпаков.

Напомним, 23 декабря в результате боевых действий были повреждены ЛЭП, осуществляющие электроснабжение насосных станций третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс», из-за чего значительно уменьшился объем поступающей по каналу воды. Как следствие, была сокращена подача воды всем потребителям Красноармейского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса». Для обеспечения стабильной работы котельных и равномерного распределения воды между всеми потребителями Покровска КП «Покровскводоканал» перевел насосные станции с автоматического на ручной режим управления.

Источник: ТК «Орбита»

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