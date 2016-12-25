ЦИК признала победу Елены Цыкуновой на выборах городского головы в Николаевке. Новости

Центральная избирательная комиссия Украины разместила на своем официальном сайте результаты выборов городского головы Николаевской объединенной территориальной громады (г. Николаевка, Славянский р-н, Донецкая обл.). По результатам первых выборов объединенной территориальной громады Николаевки городским головой стала самовыдвиженка Елена Цыкунова с результатом в 4319 голосов. В городской совет вошли кандидаты от партий: Блок Петра Порошенко – 2122 голоса (11 мандатов),

ПП «Наш край» – 1392 голоса (8 мандатов),

ПП «Оппозиционный блок» – 999 голосов (5 мандатов),

ПП «Аграрная партия Украины» – 328 голосов (2 мандата). По словам председателя городской избирательной комиссии Николаевки Игоря Балобина, полученные результаты являются окончательными и должны быть опубликованы на сайте ЦИК. Однако, по состоянию на 25 декабря, на сайте ЦИК есть данные только по городскому голове, информация о депутатах отсутствует.

Напомним, 18 декабря в Донецкой области прошли первые выборы в созданных трех объединенных территориальных громадах – в Ильиновской сельской громаде Константиновского района, Соледарской городской громаде Бахмутского района и Николаевской городской громаде Славянского района. Избиратели выбирали председателей (мэров) и депутатский корпус громад.

Наиболее скандальной оказалась избирательная кампания в городе Николаевка (центр Николаевской объединенной территориальной громады). 28 ноября был заменен председатель Славянской РИК (им стал Роман Зенов), в этой связи часть членов комиссии начала саботировать работу, секретарь комиссии вообще скрылась с ключами от сейфа, в результате сейф с документами пришлось вскрывать «болгаркой». До 2 декабря не были сформированы избирательные участковые комиссии, в результате Славянская РИК утратила свои полномочия и была распущена.

12 декабря Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Славянской РИК. 13 декабря новый состав Славянской РИК провел первое заседание и сформировал участковые комиссии.

Сами выборы в Николаевке 18 декабря прошли с мелкими нарушениями и без каких-либо грубых эксцессов.

Источник: Деловой Славянск

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